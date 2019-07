Tour de France, vince Yates: Alaphilippe difende la maglia gialla

Simon Yates vince la 15esima tappa del Tour de France dopo una splendida fuga davanti al francese Pinot e allo spagnolo Landa.

La seconda settimana della Grande Boucle si chiude con un altro tappone pirenaico, una frazione molto dura su cui si assisterà ad un altro spettacolare scontro diretto tra i favoriti. Si riparte con Julian Alaphilippe sempre in maglia gialla. Il 26enne francese della Deceuninck-Quick Step, una volta di più strabiliante ieri sul Tourmalet, ha un vantaggio di 2’ su Geraint Thomas e 2’14” su Steven Kruijswijk.

La Tappa

In scena la 15esima tappa: nei 185 km da Limoux all’arrivo inedito a Foix Prat d’Albis sono presenti ben quattro Gpm, di cui gli ultimi tre di prima categoria. Una giornata durissima, che può scavare altri distacchi importanti in classifica generale. Sarà decisiva l'ultima salita del Prat d’Albis (11.8 km al 6.9%), teatro ideale per rompere gli indugi e fronteggiarsi testa a testa. Protagonista della prima fuga di giornata Vincenzo Nibali, entrato nell'azione di 36 uomini che ha staccato il plotone. Il gruppo di battistrada si assottiglia pian piano, Nibali compreso che perde terreno. Si avvantaggiano in testa Simon Yates (Mitchelton-Scott) e Simon Geschke (Ccc Team) al comando con 50'' di vantaggio su Lutsenko, Reichenbach, Bardet e Quintana. A 2’10” si trovano Landa e Amador mentre il gruppo maglia gialla è a 3’10”parte da solo Simon Yates, che pianta Geschke. Landa lo insegue a 1’20”, con Kamna che fatica sulla sua ruota. Attacca Pinot, il francese comincia a far selezione. Con lui restano solo Buchmann, Bernal e Alaphilippe in maglia gialla. Faticano invece Thomas e Kruijswijk, che perdono contatto. Pinot scatta ancora e questa volta Alaphilippe va in crisi, resistono solo Buchmann e Bernal. In testa Yates ha circa un minuto su Landa, il quale a sua volta conserva circa 30” su Pinot che intanto staccati Buchmann e Bernal, ha raggiunto Landa. L'inglese si invola verso il suo secondo successo in questo Tour davanti a Pinot e Landa alla sua ruota. Alaphilippe chiude a quasi due minuti e salva la maglia gialla, ma concede 17'' a Thomas e Pinot si avvicina sempre di più. Domani la corsa osserverà il secondo e ultimo giorno di riposo.

Ordine d'arrivo

1. Simon Yates (Gbr)

2. Thibaut Pinot (Fra) a 33''

3. Mikel Landa (Spa) st

Classifica generale

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas (Gbr) a 1'35''

3. Steven Krujiswijk (Ola) a 1'47''

4. Thibaut Pinot (Fra) a 1'50''

