Tour de France, Yates vince la prima tappa sui Pirenei: Alaphilippe sempre maglia gialla

Simon Yates vince la dodicesima tappa del Tour de France, battendo in volata l'austriaco Muhlberger e lo spagnolo Bilbao, Alaphilippe mantiene la maglia gialla.

La seconda settimana della Grande Boucle entra nel vivo con una giornata decisamente impegnativa: la dodicesima tappa porterà il gruppo sui Pirenei da Tolosa a Bagnères de Bigorre. Da oggi comincia la caccia alla maglia gialla con Geraint Thomas ed Egan Bernal, i due favoriti per la vittoria finale pronti alle grandi manovre. Il francese Julian Alaphilippe proverà a difendere il primato, già nel mirino del del duo Ineos.

La Tappa

Il percorso di 209.5 km è caratterizzato da una prima parte pianeggiante e da una seconda parte dove le salite del Col du Peyresourde e dell’Horquette d’Ancizan faranno la differenza. Dopo il secondo scollinamento mancheranno poco più di 30 km, la strada sarà prevalentemente in discesa e la vittoria di tappa potrebbe decidersi con un attacco in salita. Il ritmo è elevatissimo sin dai primi km, vanno in fuga 40 uomini in cui spiccano un incontenibile Peter Sagan e la maglia a pois Tim Wellens. All'inizio del Peyresourde il gruppo dei fuggitivi comincia a frazionarsi mentre la maglia gialla imbocca la salita con 5 minuti di ritardo. A guidare la fuga sono prima Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) e Lilian Calmejane (Total Direct Energie) e poi sempre Wellens. Il gruppo dei fuggitivi si ricompatta con un margine di 6’30” sul plotone. Attacca in un tratto di discesa Simon Clarke (Education First) che rimane in testa da solo e inizia l’Hourquette d’Ancizan. Alle sue spalle allungo di Matteo Trentin, che imbocca la salita con un minuto di ritardo mentre gli altri fuggitivi sono a 1’20”. L'italiano aggancia Clarke e parte via da solo ma viene ripreso da Simon Yates (Mitchelton-Scott) e Gregor Muhlberger (Bora-Hansgrohe) e dopo poco perde contatto. I due sono raggiunti dallo spagnolo Pello Bilbao (Astana) e conservano un vantaggio di poco superiore al minuto. I tre gestiscono saggiamente un largo vantaggio intorno ai nove minuti fino allo sprint finale: la spunta l'inglese Simon Yates su Muhlberger e Bilbao. Il gruppo maglia gialla arriva con un ritardo di 9'40'', Alaphilippe riesce a difendere la maglia gialla con distanze invariate. Si riparte domani con la crono individuale di Pau di 27,2 km.

Ordine d'arrivo

1. Simon Yates (Gbr)

2. Gregor Muhlberger (Aut)

3. Pello Bilbao (Spa)

Classifica generale

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas (Gbr) a 1'12''

3. Egan Bernal (Col) a 1'16''

