Toyota C-HR, al volante è un piacere

Cesare Gasparri Zezza

Lisbona C-HR, il crossover di Toyota, si rifà il trucco: tanti aggiornamenti estetico funzionali, una nuova motorizzazione ibrida 2.0L da 184 cv in gamma e la sicurezza «Toyota Safety Sense».

Per provarlo siamo andati in Portogallo: da Lisbona verso la costa, apprezzando il «veleggiare» nelle discese in autostrada, lo sprint nelle salite lungo i confini di un parco naturale, le qualità telaistiche e del cambio percorrendo curve e tornanti costeggiando l'Oceano. Attraversando Cascais, fino ad arrivare a Praia de Ribeira D'Ilhas, santuario delle onde e patria dei surfisti: le giornate calde sono solo un lontano ricordo, l'aria è frizzante e nonostante il freddo «pinguino» un gruppo di irriducibili, sdraiati sulla tavola in mezzo al mare, è in attesa dell'onda perfetta. Anticonformisti e fuori dagli schemi, proprio come C-HR, Coupé High Rider, dal design tagliente con le dimensioni di uno sport utility compatto. Pensato e progettato nel centro stile Toyota ED2 di Sophia Antipolis, in Costa Azzurra, il crossover dagli occhi a mandorla è destinato principalmente al mercato del Vecchio continente dove è già stato venduto in oltre 240mila unità, delle quali 50mila in Italia.

I designer, coordinati da Ian Cartabiano, hanno mantenuto le inconfondibili linee spigolose e vi hanno inserito nuovi gruppi ottici che, su richiesta, diventano adattivi. Luci posteriori a Led e nuovo spoiler «Glossy Black» a rimarcare il family feeling della Casa. Con il nuovo propulsore Hybrid Dynamic Force 2.0L Dual VVt-i con ciclo Atkinson, i consumi sono ridottissimi: 4 litri per 100 chilometri. Il viaggio è proseguito benissimo: macchina perfetta e nessun tipo di problema, così non abbiamo messo alla prova la funzione E-Call, il modulo di emergenza che come un angelo custode è sempre pronto a intervenire, 24 ore su 24, fornendo tutto il supporto possibile.

Nuova la tecnologia di connettività dell'infotainment che adesso integra Apple CarPlay, Android Auto e il pacchetto «Toyota Safety Sense» di serie (pre-crash con funzione di rilevamento dei pedoni, cruise control adattivo, avviso di superamento della corsia con controllo dello sterzo, abbaglianti automatici e riconoscimento della segnaletica stradale).

Il nuovo C-HR è già ordinabile nella motorizzazione 2.0L. Tre gli allestimenti: Trend, Style e Premiere. A completare l'offerta, la versione MoreBusiness, dedicata alle flotte. Prezzi a partire da 28.500 euro per la versione Trend 2.0L grazie agli «Hybrid bonus Toyota».