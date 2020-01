Tragedia alla Dakar: muore il portoghese Paulo Gonçalves

Ancora una tragedia alla Dakar. Il pilota di moto portoghese Paulo Gonçalves, 40 anni, è morto durante la settima tappa in Arabia Saudita dopo essere stato vittima di una caduta.

Gli organizzatori hanno comunicato che il motociclista 40enne è caduto nel corso della settima tappa fra Riyad e Wadi Al Dawasir, inutili i tentativi di rianimarlo e il ricovero in ospedaleri: ''Paulo Gonçalves, in sella alla moto n. 8, è morto in seguito a una caduta al chilometro 276 della speciale di oggi. Gli organizzatori hanno ricevuto l'allerta alle 10:08 e hanno inviato un elicottero medico che ha raggiunto il motociclista alle 10:16, trovandolo incosciente dopo essere andato in arresto cardiaco. In seguito agli sforzi di rianimazione sul posto, il concorrente è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Layla, dove è stato tristemente dichiarato morto. Tutta la carovana del rally Dakar estende le sue sincere condoglianze ai suoi amici e familiari''.

Gonçalves era un veterano di questo rally ed era al via della sua 13esima Dakar. Dopo il suo esordio nel 2006 aveva ottenuto il suo miglior piazzamento assoluto nel 2015, quando chiuse secondo in generale alle spalle di Marc Coma con una vittoria di tappa. In totale il portoghese ha terminato quattro volte nella top 10, oltre ad essere campione del mondo cross-country del 2013. Questa mattina, dal riposo di Riyadh, era ripartito dal 46esimo posto assoluto. Sale così a 72 morti il tragico bilancio della Dakar, una delle corse automobilistiche più attraenti ma al tempo stesso più pericolose, quest'anno per la prima volta in Arabia Saudita. Proprio ieri cadeva il 15esimo anniversario della scomparsa di Fabrizio Meoni, il pilota italiano morto nel 2005, ultimo degli azzurri in grado di vincere la Dakar.

Intanto dopo la sesta tappa, continua nelle quattro ruote il testa a testa tra Carlos Sainz e Stephane Peterhansel, con Nasser Al-Attyah a fare da terzo incomodo mentre Fernando Alonso continua a percorrere stage sempre più ad alto livello. Il pilota spagnolo due volte campione del mondo di Formula Uno si sta ambientando alla grande, piazzandosi nell'ultima gara a soli sei minuti dal vincitore Carlos Sainz.

