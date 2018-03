Fiorentina, Davide Astori trovato morto nella sua camera in hotel

Dramma nel mondo del calcio e la Fiorentina. Davide Astori, il capitano viola, è stato trovato morto nella sua stanza di alberto a Udine, luogo in cui la squadra di trovava in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. Il decesso, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe dovuto a un malore, a un fatale arresto cardiocircolatorio. La partita tra Fiorentina ed Udinese è stata annullata dopo la scoperta del cadavere del giocatore. Tommasi, Presidente della Aic, ha richiesto ufficialmente a Malagò e Fabbricini di rinviare l'intera giornata di Serie A e la sua richiesta è stata accolta: l'intera 27esima giornata di Serie A è stata ufficialmente rinviata.

Il corpo di Astori, nato a San Giovanni Bianco il 7 gennaio del 1987, sarebbe stato trovato nella sua camera di albergo privo di sensi da alcuni giocatori della Fiorentina e così si è deciso di non giocare la partita. L'Udinese calcio, sul proprio profilo Twitter, ha commentato così la tragedia: "A seguito della tragica notizia di questa mattina che ha colpito l’ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la partita Udinese-Fiorentina è stata rinviata a data da destinarsi". E sulla morte di Astori è intervenuto il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo: "L’idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali», anche se «è strano che succeda una cosa del genere a un professionista così monitorato senza segni premonitori".

