Tre scimmie contro il razzismo: Milan e Roma dicono no

Tre scimmie contro il razzismo: scoppia la polemica dopo la presentazione della nuova campagna anti razzismo della Lega Serie A.

Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha presentato il progetto artistico contro il razzismo dell'artista Simone Fugazzotto: tre quadri raffiguranti tre scimmie che hanno l'obiettivo di diffondere i valori di integrazione, multiculturalità e fratellanza. Il Trittico, questo il nome dell'opera, ha fatto sin da subito discutere ma sia Luigi De Siervo, ad della Lega, che Fugazzotto hanno difeso con forza la scelta: "I quadri rispecchiano fair play e tolleranza".

L'artista ha spiegato nel dettaglio lo scopo della sua opera: "Siamo tutti uguali, è inutile che continuate a rompere gridando ai neri che sono scimmie e lanciandogli le banane. Se non riuscite a capire che siamo tutti uomini, vi dico che siamo tutti scimmie: uguaglianza'' . Poi incalza: ''Perché non smettere di censurare la parola scimmia nel calcio ma rigirare il concetto e affermare invece che alla fine siamo tutti scimmie? Perché se siamo essere umani, scimmie, anime reincarnate, energia o alieni chissenefrega, l’importante è sentire un concetto di eguaglianza e fratellanza'' . Successivamente in un lungo intervento su Instagram, ha svelato com'è nata l'idea delle tre scimmie: "Io dipingo da sempre scimmie, come metafora dell'essere umano. E poi mi sono sentito umiliato l'anno scorso sentendo allo stadio i versi della scimmia a Kalidou Koulibaly nella partita contro l'Inter. Ho fatto la scimmia occidentale, con gli occhi azzurri, la scimmia asiatica con gli occhi a mandorla e la scimmia nera, al centro. È da dove nasce tutto, la teoria evolutiva dice questo".

L’iniziativa però a quanto non sta suscitando le reazioni sperate. Il Milan ha chiaramente manifestato il proprio dissenso con il seguente comunicato: ''L'arte può essere forte, ma siamo in totale disaccordo nell'utilizzare l'immagine delle scimmie come icona per la lotta al razzismo e siamo sorpresi dalla totale carenza di condivisione'' . E' arrivato puntuale anche il commento della Roma che attraverso un tweet si è detta ''molto sorpresa nel vedere oggi sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A. Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo'' . Allo stesso tempo la tribù dei social si è scatenata e in molti hanno accusato la Lega di fomentare il razzismo, invece che cercare di combatterlo.

L’#ASRoma è molto sorpresa nel vedere oggi sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A. Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo pic.twitter.com/F0XpfiGfSl — AS Roma (@OfficialASRoma) December 16, 2019