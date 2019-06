Tre volte Ronaldo, Portogallo in finale

Giorgio Coluccia

È stato un coniglio che dal cilindro bianconero quest'anno non aveva mai tirato fuori. A secco su punizione alla prima stagione con la Juve, Cristiano Ronaldo ha aspettato di vestire la maglia del Portogallo per fare centro. Solita rincorsa alla CR7, destro secco e tante grazie al portiere svizzero Yann Sommer, sorpreso dal calcio da fermo vincente al 25esimo.

Non contento, nel finale ha piazzato altre due stoccate decisive per il 3-1 che vale la finale di Nations League. Portogallo-Svizzera non a caso ruotava attorno al fuoriclasse lusitano, sempre più primatista europeo per reti con una Nazionale (88) e fermo all'ultimo gol segnato nel nostro campionato, poco più di un mese fa, nel derby di Torino. La piccola Svizzera ha confermato che una ragione dietro all'ottavo posto nel ranking Fifa c'è, eccome. A Oporto vecchie conoscenze del nostro calcio come Shaqiri e Seferovic tengono in scacco Rui Patricio, salvato dalla traversa a fine primo tempo. In avvio di ripresa il tedesco Brych, grazie alla Var, concede un rigore agli elvetici, portando il milanista Rodriguez alla trasformazione. All'87esimo per i supplementari sembrava fatta, poi in meno di due minuti l'ha decisa lui.

Il solito, quello con il numero sette sulle spalle. In finale il Portogallo affronterà la vincente della sfida tra Olanda e Inghilterra, in campo stasera a Guimaraes. Gli inglesi sono reduci dal quarto posto Mondiale, dal più recente monopolio delle finali europee, con i trionfi di Chelsea e Liverpool, e chissà quali ricordi affioreranno nelle menti di Kane e van Dijk, che potrebbero ritrovarsi uno contro l'altro dopo la notte di Madrid. Il difensore ci sarà, ma l'attaccante del Tottenham deve mordere il freno dopo essere rimasto fuori quasi due mesi per una caviglia ballerina. Southgate potrebbe giocarselo a partita in corso, dando la fascia di capitano a Sterling e lanciando Rashford dal primo minuto.

Tra campo e panchina ci saranno 9 reduci dalla finale di Champions, ma i riflettori saranno puntati sul giovane Frenkie De Jong, stella olandese che il Barcellona si è già portato a casa per 75 milioni di euro. A proposito di soldoni, la Final Four della Nations League è valsa 4,5 milioni a testa per le partecipanti e chi vince il trofeo ne porta a casa altri 6. A chi piace perdere alzi la mano.