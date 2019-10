Turchia, calciatori esultano col saluto militare: "Al 100% con la nazione"

È successo nuovamente: diversi calciatori della Turchia hanno esultato con il saluto militare. Dopo l'episodio nel match di venerdì scorso contro l'Albania, i calciatori della nazionale di Ankara - impegnati nella qualificazione a Euro 2020 - hanno ripetuto il gesto in seguito al gol del pareggio contro la Francia. E l'omaggio ai soldati turchi per l'offensiva in Siria contro i curdi ha scatenato le polemiche.

Verso la conclusione della gara sugli spalti è stato esposto uno striscione filo-curdo (prontamente rimosso) con su scritto in lettere rosse: " Smetti di uccidere i curdi ". Va sottolineato anche che da parte dei tifosi turchi non solo si sono sollevati fischi, ma precedentemente sono stati intonati cori a sostegno di Erdogan. Alcuni sostenitori sostengono addirittura che le notizie riportate in Europa non sarebbero coerenti con quanto effettivamente stia accadendo: a loro giudizio il dittatore avrebbe agito in tal modo per ripulire il confine con la Siria dal PKK.

"Siamo con la nazione"

Al termine della gara è stato intervistato Hakan Calhanoglu, giocatore del Milan, che ha voluto ribadire il sostegno alla Turchia: " Gioco per la nazionale e quando lo faccio la politica è da un’altra parte. Noi giochiamo a pallone, ma siamo al 100% con la nostra nazione. Anche se comunque non sempre è tutto bello ".

