Le regole di mister Conte: "Così ai miei giocatori spiego come fare sesso"

Antonio Conte l'allenatore? Non solo. Lui è prima un condottiero. L'uomo da seguire per arrivare alla vittoria. È questo il ritratto che emerge dall'intervista dell'allenatore dell'Inter, impegnato alla lotta Scudetto contro la sua ex amata Juventus, squadra in cui ha giocato e poi ha condotto alla vittoria di 3 campionati consecuitivi. Al quotidiano L'Equipe rivela le sue "regole" per vincere. Un modus operandi senza tabù: anche il sesso viene preso in considerazione perché "la competizione è una battaglia" e deve essere preparata in ogni sua sfumatura.

Un inedito Antonio Conte

" Faccio di tutto perché sia la mia squadra ", ammette Conte. E lo confermano i fatti: l'Inter è rinata e ha trovato nuova linfa per affrontare quella Juventus che da anni domina senza avversari la Serie A. La squadra neroazzurra è stata plasmata a immagine e somiglianza del suo allenatore. Per vincere ci vuole rigore e Antonio lo sa. E infatti ai suoi calciatori chiede uno sforzo unico, che in pochi chiedono: " La competizione – spiega il tecnico neroazzurro - è una battaglia e quando vai a combattere non c’è nessuna ragione per ridere o essere contento. Sono molto concentrato sul fatto che alla fine ne debba restare solo uno in piedi e faccio di tutto perché sia la mia squadra. È il mio modo di essere e mi porterà a chiudere presto la carriera, perché vivo il mestiere in modo troppo totale ", come si legge su La Gazzetta dello Sport.