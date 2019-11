Udinese, ufficiale salta Tudor: ecco chi potrebbe sostituirlo

L'avventura di Igor Tudor si è conclusa dopo solo dieci giornate all'Udinese: e pensare che fino a due giornate fa i friuliani vantavano la migliore difesa della Serie A. I bianconeri nelle ultime due partite hanno subito la bellezza di undici reti perdendo per 7-1 contro l'Atalanta e per 4-0 contro la Roma. La società dopo aver ponderato bene il da farsi ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico croato:

Udinese Calcio comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Igor Tudor ed il suo collaboratore Jurica Vucko.

La squadra viene temporaneamente affidata a mister Luca Gotti che dirigerà questo pomeriggio alle ore 15.00 il primo allenamento. pic.twitter.com/ru3x1Wnokw — Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 1, 2019

La notiizia era nell'aria da tempo e l'Udinese oltre ad avere una delle peggiori difese del campionato ha anche il peggior attacco. La panchina dell'Udinese è la quarta a saltare dopo quelle di Genoa, Milan e Sampdoria e attualmente la squadra è stata affidata al suo vice Luca Gotti. I nomi che circolano in casa bianconera sono tanti: da Stefano Colantuono, fino ad arrivare ai grandi ex Francesco Guidolin e Pasquale Marino su tutti. Occhio anche alle candidature di Carrera, Ballardini e Gattuso. La prossima settimana sarà decisiva per capi

