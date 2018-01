Uefa Nations League, l'Italia pesca Portogallo e Polonia

L'Italia di calcio non parteciperà al Mondiale in Russia e questo, purtroppo per noi, è un dato di fatto. Gli azzurri, però, come altre 54 nazionali parteciperanno alla Uefa Nations League, nuovo torneo organizzato dall'Uefa. Le quattro vincitrici delle 4 divisoni voleranno direttamente ad Euro 2020. L'Italia, che non ha ancora scelto il nuovo commissario tecnico, da settembre a novembre giocherà 4 partite, tra andata e ritorno e se riuscirà a chiudere al primo posto si qualificherà alla fase finale che si disputerà nel giugno del 2010. Se però arrivasse ultima, retrocederebbe in seconda divisione per la seconda edizione della Nations League.

Il regolamento della Uefa Nations League è semplice: le 55 squadre partecipanti vengono divise in quattro divisioni, in base al ranking all'11 ottobre 2017, cioè quando hanno avuto fine le qualificazioni al Mondiale in Russia.. Nelle Serie A e B verranno inserite 12 squadre, 15 nella Serie C e 16 nella Serie D. Ci saranno promozioni e retrocessioni. Le 4 vincitrici disputeranno la Final Four, con semifinali e finale a partita secca, mentre le quattro squadre ultime classificate retrocederanno e si uniranno alle altre 4 squadre promosse per il torneo del 2020.

Ecco il sorteggio di tutti i gironi cone il calendario:

LEGA A

A1: Olanda, Francia, Germania

A2: Islanda, Svizzera, Belgio

A3: Polonia, Italia, Portogallo

A4: Croazia, Inghilterra, Spagna



LEGA B

B1: Rep. Ceca, Ucraina, Slovacchia

B2: Turchia, Svezia, Russia

B3: Nord Irlanda, Bosnia, Austria

B4: Danimarca, Irlanda, Galles



LEGA C

C1: Israele, Albania, Scozia

C2: Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria

C3: Cipro, Bulgaria, Norvegia, Slovenia

C4: Lituania, Montenegro, Serbia, Romania



LEGA D

D1: Andorra, Kazakistan, Lettonia, Georgia

D2: San Marino, Moldova, Lussemburgo, Bielorussia

D3: Kosovo, Malta, Far Oer, Azerbaigian

D4: Gibilterra, Liechtenstein, Armenia, Macedonia

Le date della competizione:

- 24 gennaio 2018: sorteggio

- 7 settembre 2018: prima giornata

- 12 ottobre 2018: seconda giornata

- 16 novembre 2018: terza giornata

- 20 novembre 2018: quarta giornata

- 7 giugno 2019: semifinali

- 11 giugno 2019: Finale

- 26 marzo 2020: spareggi qualificazioni Europei 2020

- 31 marzo 2020: spareggi qualificazioni Europei 2020