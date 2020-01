Ufc, McGregor da urlo: stende Cerrone in 40". "Ho fatto la storia"

Conor McGregor ci ha messo solo 40" per mandare al tappeto il suo rivale, lo statunitense Donald Cerrone che non ha avuto nemmeno il tempo di capire cosa stesse realmente succedendo intorno a lui. Il 31enne irlandese, tirato a lucido per questo importantissimo match, ha vinto con la cattiveria, l'aggressività e la voglia di dimostrare di essere il migliore. Al termine dell'incontro ha commentato così la sua grande vittoria: "Ho fatto la storia stasera. Sono il primo di sempre in Ufc ad aver vinto per k.o. in tre diverse categorie di peso e ne sono orgoglioso. Mi piace questa categoria".

McGregor aveva fatto parlare molto di sé ultimamente ma più per vicende giudiziarie che per suoi meriti sportivi. Nel 2018 era stato arrestato a New York per aver aggredito alcuni suoi colleghi e nel mese di luglio aveva dovuto anche scontare cinque giornate di servizi sociali. Il 31enne irlandese era stato poi arrestato anche a Miami per aver rotto lo smartphone ad una persona che aveva chiesto semplicemente di farsi un selfie con lui ed è stato poi accusato, ed è tutt'ora indagato, per una presunta violenza sessuale.

In molti si ricordano la batosta presa da McGregor due anni e mezzo fa, quando nell'estate del 2017, organizzò un incontro di pugilato contro Floyd Mayweather, leggenda della boxe e secondo pugile nella storia ad aver vinto ben 49 incontri sui 49 disputati. L’evento si tenne alla T-Mobile Arena di Las Vegas e fu uno dei più remunerativi mai organizzati nell’ambito della lotta con Conor perse nettamente in quanto aveva deciso di confrontarsi contro un gigante in uno sport che non era il suo e nonostate Mayweather si fosse già ritirato da due anni.

Ad incensare McGregor sui social network per la vittoria contro Cerrone ci ha pensato anche il fuoriclasse dell'Nba LeBron James che dal suo profilo Twitter ha voluto fare i complimenti al lottatore irlandese che ha vinto senza storia il match contro l'italo-americano:

Sicuramente il lottatore irlandese non si fermerà qui e sarà in cerca di nuovi stimoli e di nuovi colleghi da sfidare per dimostrare di essere uno dei più forti in circolazione: una cosa è certa, gli eventi di McGregor restano sempre molto sentiti e seguiti da parte del pubblico.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?