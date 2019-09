Us Open, Berrettini nella storia: approda agli ottavi di finale

Matteo Berrettini supera l'australiano Alexey Popyrin con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 7-6 e raggiunge gli ottavi di finale agli Us Open.

Un risultato storico per il 23enne azzurro, che irrompe nella seconda settimana degli Us Open e diventa il settimo italiano di sempre ad approdare agli ottavi di finale sui campi di Flushing Meadows, in assoluto il più giovane dell'Era Open a tagliare questo traguardo in due Slam diversi.

Il tennista romano porta a casa un match tutt'altro che semplice contro il ventenne australiano Alexey Popyrin, attualmente numero 105 del ranking, ma talento dal sicuro avvenire. Una sfida allo specchio tra due giocatori che amano usare il servizio e il dritto per imporre il proprio gioco. Pronti via e il primo break dell’incontro è per l'italiano che capitalizza la grande chance nel settimo game e conquista il primo set 6-4. Matteo sembra avere la partita saldamente in mano con il suo servizio devastante. Nel secondo set il nono game è quello fondamentale per staccare il giocatore australiano, l'azzurro si porta avanti per 6-4 6-4.

Il match prosegue secondo lo stesso copione con Berrettini che viaggia a ritmi altissimi nei propri turni di battuta, facendosi sempre pericoloso in quelli di risposta. Questa volta però non riesce a sfruttare le numerose occasioni, tre palle break non sfruttate in cui è sempre bravo Popyrin a salvarsi con il servizio. Si arriva al tie break che però finisce nelle mani dell’australiano che allunga la sfida al quarto. Torna tutto in equilibrio, sul 5-5 Popyrin fa il break e può servire per portare la partita al quinto set. Il giovane aussie spreca due set point con due doppi falli, Berrettini agguanta il tie break. Qui si porta subito 4-0, gira sul 4-2 e poi vola indisturbato al traguardo chiudendo meritatamente per 7 punti a 2 in 3 ore e 35 minuti.

Una vittoria importantissima per il tennista romano, commentata con queste parole: ''Felice per gli ottavi, vittoria di testa e di carattere''. Grazie a questo successo torna virtualmente numero 20 in classifica ma non è finita qui, lunedi affronterà il russo Andrey Rublev, tornato in auge dopo una lunga crisi, che ha sconfitto in tre set Nick Kyrgios, un match alla portata di Berrettini, che non vuole assolutamente smettere di stupire.

