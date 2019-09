Us Open, Bianca Andreescu supera a sorpresa Serena Williams: è il suo primo titolo slam

Bianca Andreescu batte Serena Williams con il punteggio di 6-3 7-5 e conquista gli Us Open, il primo titolo slam della carriera.

E' nata una stella, la giovane Andreescu firma una memorabile impresa trionfando agli Us Open. E' la prima tennista nata nel nuovo millennio (16 giungo 2000) a vincere un titolo del Grande Slam. Un successo meritato per la canadese, una forza della natura capace di travolgere tutto e tutti, che aveva già mostrato lampi del suo straordinario talento nelle vittorie ad Indian Wells e Toronto. Davvero una serata no invece per Serena Williams, ferma ancora a 23 slam ad una lunghezza dall'australiana Margaret Smith Court, che comanda con 24 Major. Un obbiettivo che sta diventando sempre più un'ossessione dopo due sconfitte consecutive in finale a Wimbledon e a Flushing Meadows.

La giovane canadese nata in Ontario da genitori rumeni e attualmente al numero 15 del ranking Wta vince la sfida generazionale contro la Williams, 38 anni il prossimo 26 settembre. La Andreescu parte meglio e colpisce ogni palla senza timore. Serena sente più la pressione e con due doppi falli consecutivi cede subito il servizio. La giovane teenager rischia di dilagare ma manca quattro palle per il 5-2. Serena non è in giornata e tradita dal suo servizio cede ancora la battuta. Andreescu vince il primo parziale 6-3. La canadese parte a razzo anche nel secondo set e vola subito via 3-1. Serena sembra non crederci più e tenta il tutto per tutto ad ogni punto. L'americana prende pian piano fiducia e risale fino al 5-5 sfruttando un lungo blackout della giovane avversaria, che aveva mancato un match point sul 5-2. La Andreescu riordina le idee e si porta 6-5. Serena proprio quando sembrava rientrata in partita concede due match point. Sul primo serve una prima vincente, sul secondo la Andreescu le prende il tempo e con una splendida risposta anticipata di dritto si regala la prima vittoria in uno slam.

Serena deve ancora rimandare il grande appuntamento con la storia e resta sempre ferma a 23 Slam. La Andreescu da lunedi numero 5 del ranking Wta, incredula per la vittoria va a raccogliere l'applauso caloroso dell'Arthur Ashe Stadium, lo stesso pubblico che nel 1999 applaudì Serena 17enne nella prima vittoria contro Martina Hingis dopo 20 anni applaude la giovane stella Bianca Andreescu. Forse uno storico passaggio di consegne.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?