Us Open, Wawrinka ai quarti di finale: Djokovic ko con ritiro

Stanislas Wawrinka approda ai quarti di finale degli Us Open e lo fa facendo fuori con autorità Novak Djokovic che si è dovuto ritirare al terzo set, sul punteggio di 2-1 e sotto di due set a zero. Ora il tennista svizzero affronterà il russo Danil Medvedev che sta incantando a Flushing Meadows nonostante la polemica con il pubblico del turno precedente dove aveva ricevuto fischi per il suo atteggiamento.

Wawrinka ha giocato un ottimo tennis e ha vinto i primi due set con merito e con un break di vantaggio: per 6-4, 7-5. Nel terzo set la sorpresa: con il rossocrociato in vantaggio 2-1 Djokovic decide che è giunto il momento di ritirarsi per i suoi problemi fisici: "Ora mi devo consultare con il mio team per capire come curare la spalla. Penso di prendermi un periodo di riposo per valutare l’infortunio”.

Rafael Nadal invece deve ancora giocarlo il suo ottavo di finale contro l'ostico Cilic, mentre Roger Federer ai quarti se la vedrà con il redivivo bulgaro Dimitrov. Lo svizzero a questo punto del torneo cercherà di arrivare fino in fondo per vincere il suo sesto Us Open che non vince dal 2008. Con l'uscita di scena di Djokovic le sue speranze crescono in maniera esponenziale ma attenzione anche a Nadal e Wawrinka che hanno dimostrato di avere una marcia in più. Una menzione la merita anche l'italiano Berrettini che giocherà gli ottavi contro Rublev e che vuole continuare a stupire.

