Valderrama si liscia i capelli: lo scatto fa impazzire il web

Carlos Valderrama è stato un giocatore, di ruolo centrocampista, che nella sua carriera ha spesso giocato nel suo paese natale: la Colombia. Il 57enne di Santa Marta era un vero e proprio idolo per i tifosi della nazionale dei Cafeteros per via della sua personalità in campo ma anche del look con una capigliatura voluminosa e che non è mai passata di certo inosservata. Valderamma ha giocato 111 partite con la Colombia ed ha segnato 11 reti, mentre in Europa ha giocato in Ligue 1 con la maglia del Montpellier, per due anni, e in Liga per un anno con la maglia del Valladolid.

L'ex giocatore di Junior e Deportivo Calì si è ritirato dal calcio giocato nel 2002, all'età di 41 anni, con una certezza: la sua folta e riccia chioma bionda. La sua capigliatura l'ha reso celebre al mondo e sul web con quasi un milione di follower su Instagram. Carlos, però, ha "sconvolto" tutti i suoi seguaci postando una foto con i capelli completamente lisci, per puro divertimento e gogliardia, con la seguente didascalia: "Oggi @redondoelvira, (la moglie; ndr), ha avuto l'idea di farmi i capelli dritti". Lo scatto ha raccolto oltre 100.000 like e una marea di commenti di ogni genere per prendere in giro un vero e proprio personaggio che ha spopolato dagli anni ottanta fino ad arrivare alla fine degli anni novanta.