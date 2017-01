Valentino Rossi, svista alla guida. Danneggiata l'Audi sulla neve

Valentino Rossi, campione e leggenda del motociclismo, si sta riposando in vacanza sulle Dolomiti. Peccato che la quiete e il ricercato relax siano stati spezzati da un imprevisto in macchina.

L'incidente in macchina

Rossi si trova sulle Dolomiti alla ricerca di riposo dalle attività agonistiche. Purtroppo mentre era alla guida della sua auto ha subito un incidente. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Dottore ha danneggiato la sua preziosa Audi RS6. Fortunatamente il campione non ha riportato nessun danno. È andata peggio per il veicolo che ha subito diverse ammaccature. (Clicca qui per la gallery)