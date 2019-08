Valverde spinge Vidal lontano dal Barcellona. Assist all'Inter?

Il mercato dell'Inter sta per entrare nel vivo dato che mancano 27 giorni alla chiusura con Beppe Marotta e Piero Ausilio che dovranno lavorare e non poco per rinforzare ulteriormente la rosa da mettere nelle mani di Antonio Conte. Finora sono arrivati quattro giocatori: Diego Godin a parametro zero dall'Atletico Madrid, Valentino Lazaro dall'Herta Berlino, Stefano Sensi dal Sassuolo e Nicolò Barella dal Cagliari. I nerazzurri, però, hanno ancora in canna almeno altri quattro colpi: due attaccanti e due centrocampisti dato che Borja Valero e Joao Mario lasceranno sicuramente Milano seguendo l'esempio di Radja Nainggolan.

Il preferito di Antonio Conte è il cileno del Barcellona Arturo Vidal. Il tecnico salentino lo vorrebbe in nerazzurro per avere in rosa un giocatore differente rispetto agli altri dato che l'ex Juventus possiede sia qualità fisiche che tecniche davvero invidiabili. Inoltre, il 32enne ex Bayer Leverkusen è anche molto abile negli inserimenti e in bianconero con Conte allenatore fece faville per diverse stagioni. A fare un assist all'Inter, inoltre, ci ha pensato il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde che parlando del centrocampo blaugrana ha sentenziato: "Ci sono troppi giocotori in mezzo al campo". La cosa positiva è che Vidal potrebbe arrivare in prestito con l'Inter che dovrà però farsi carico per intero del lauto ingaggio da quasi sette milioni di euro percepiti dal calciatore. I nerazzuri, inoltre, hanno messo nel mirino da tempo anche Ivan Rakitic anche se sembra difficile poter arrivare ad entrambi e bisognerà dunque fare una scelta tra il croato e il cileno che ad oggi sembra in vantaggio.

