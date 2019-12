Van Der Sar: ''Ibrahimovic al Milan? Riporterà in alto i rossoneri''

''Per Zlatan è un'opportunità per giocare e segnare gli ultimi anni della sua carriera, potrà prendere il Milan e riportarlo in alto'', Edwin Van Der Sar non ha dubbi sul ritorno di Ibrahimovic in rossonero.

Edwin Van der Sar, ex portiere della nazionale olandese e della Juventus e oggi dirigente esecutivo dell'Ajax, si è soffermato a SkySport sul ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic da Dubai dove si trova per l'International Sports Conference che precede la consegna dei Globe Soccer Awards: "Per Zlatan è una grande opportunità per godersi gli ultimi anni, per giocare, fare gol, prendere il Milan e portarlo più avanti'' . Nel frattempo l'arrivo di Ibra è in programma giovedì 2 gennaio per le visite mediche. La presentazione il 6 gennaio contro la Sampdoria e il 15 il debutto in Coppa Italia contro la Spal. Stefano Pioli trova così un leader nello spogliatoio, un giocatore capace di dare certezze in campo ed essere un esempio da seguire nello spogliatoio grazie alla sua determinazione e al suo carisma. Il Milan avrà dunque una prezioso nuova arma tattica a disposizione: Ibrahimovic potrà giocare nel 4-3-3 ed essere il fulcro del gioco o nel 4-3-1-2 con accanto Rafael Leao e Suso o Calhanoglu alle loro spalle.

Van Der Sar ha parlato anche di Matthijs De Ligt, arrivato quest'estate dall'Ajax e non sempre dal rendimento convincente con la maglia della Juventus: "E' normale avere qualche difficoltà, ha 20 anni, gioca in una grande come la Juve e in un campionato più difficile rispetto a quello olandese è un bravo ragazzo, è forte e non c'è da preoccuparsi per lui" . Intanto il difensore olandese ha tracciato un primo bilancio della sua esperienza in Italia, sui canali ufficiali bianconeri: "Ho vissuto tante esperienze positive e negative, ma mi ritengo una persona fortunata. Ero molto orgoglioso dell'interesse di un club così importante come la Juve, è una società che ho sempre apprezzato e mi piace affrontare e vincere le sfide. Qui mi alleno con i migliori giocatori al mondo e sento di migliorare giorno dopo giorno, con Bonucci ci capiamo bene e ci completiamo a vicenda. La cosa più importante è avere sempre la voglia di imparare e crescere. Se giochi nella Juve devi sempre cercare di vincere tutto, vedremo dove arriveremo" .

