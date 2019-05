Vecino mette ancora lo zampino

8 HANDANOVIC Abbassa la saracinesca su tutti, nulla può su Traorè. Provvidenziale.

6,5 D'AMBROSIO Rimane rintanato dietro, al 90' salva una stagione.

6 DE VRIJ Tira le fila in difesa, sfiora anche il gol di testa.

6 SKRINIAR Prende in consegna Caputo, serata difficile.

6 ASAMOAH Non si risparmia e non demerita, ma viene sacrificato. (dal 1' st Keita 6,5 In sei minuti fa la differenza con un destro chirurgico. Esagera nel finale e si fa cacciare)

6,5 VECINO Lama tagliente quando s'inserisce, il palo gli strozza l'urlo, ma è un assist a Nainggolan.

6 BROZOVIC Si vede poco, ma la sostanza in mezzo c'è.

5,5 POLITANO Inizio promettente, poi si isola e non lo ritrovi più. Deludente.

7 NAINGGOLAN La pinna bionda è una minaccia. Affiora dall'acqua e azzanna al momento decisivo.

6 PERISIC Prova a cambiare marcia, si ritrova terzino ed è uno spreco. (dal 29' st Dalbert sv)

4,5 ICARDI Pessimo rigore, simbolo perfettp di questa sua stagione tormentata. (dal 26' st Lautaro sv)

All. SPALLETTI 6 La mossa di Keita fa girare la serata, ma quanti spettri nel finale. Incluso quello di Conte.