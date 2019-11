La prima verità dall'Europa per 2 squadre agli opposti

Strani incroci di Champions. Inter e Napoli dal campionato alla coppa uscendo da situazioni opposte. I nerazzurri, che restano gli unici a tenere il passo della Juve in Italia, devono raddrizzare la stagione europea, mentre gli azzurri si rituffano in coppa Campioni per medicare le ferite della serie A in quello che sembra il loro habitat naturale. Antonio Conte a Dortmund deve completare l'opera iniziata quindici giorni fa a San Siro: il Borussia è l'avversario da mettere nel mirino per centrare gli ottavi di finale e dopo la vittoria dell'andata bisogna tornare dalla Ruhr almeno con un pareggio, che comprometterebbe molte le speranze dei tedeschi. Ma l'Inter vista a Bologna può lasciare aperte le porte a qualsiasi soluzione, perché è vero che al Dall'Ara alla fine sono arrivati i 3 punti, ma la strada per trovarli non è stata la più lineare. Anche in Europa comunque i nerazzurri metteranno le loro speranze sulle spalle di Lautaro e Lukaku che comunque il loro lavoro lo stanno facendo. Anzi sarà proprio il belga a dover dare all'Inter una nuova dimensione europea.

Acque più agitate invece in casa napoletana, dove però la sfida con il Salisburgo potrebbe addirittura dischiudere la qualificazione con largo anticipo e magari riportare un po' di sereno tra squadra e società. Anche ieri infatti si è percepito un certo disagio, che Ancelotti non ha nemmeno fatto finta di nascondere. De Laurentiis è entrato decisamente a gamba tesa e ha imposto un ritiro forzato alla squadra fino a domenica sera. I soli due punti raccolti con Spal, Atalanta e Roma, che hanno allontanato il Napoli dalle zone alte, non sono andati giù al presidente. Ma la decisione unilaterale di punire la squadra, addirittura sconfessata dal parere del tecnico, rischia paradossalmente di complicare quella che poteva essere una serata di festa. Un Napoli che vola in Europa non è una cosa che si vede tutti gli anni. Forse sarebbe meglio tutelarlo.