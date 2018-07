Vieri accarezza la pancia della Caracciolo: cicogna in arrvo

Christian Vieri e Costanza Caracciolo hanno passato un brutto momento lo scorso anno quando l'ex velina perse il bambino che porva in grembo: "È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media; purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento. Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momento della nostra vita".

La coppia, però, dopo lo scoramento e il dolore iniziale ha voltato pagina con la Caracciolo che è ancora incinta. La notizia era già nota ma adesso è arrivata anche la fumata bianca con Vieri che ha pubblicato un video su Instagram nel quale accarezza la pancia della sua compagna. Nel video, girato sull'aereo, si vede l'ex attaccante di Juventus, Inter e Milan che sfiora dolcemente la pancia della sua donna che a breve lo renderà padre per la prima volta.