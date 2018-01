Vieri "spiato" dall'Inter. Ma il giudice gli dà torto

Christian Vieri, l'Inter e la Telecom. Un triangolo pericoloso e le ombre dello spionaggio. La causa è ormai definitiva. I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno messo un altro tassello a questa intricata storia. La sentenza di primo grado è stata, infatti, ribaltata a sfavore dell'ex calciatore nerazzurro. Che adesso, come ricostruisce il Corriere della Sera, deve pagare tutte le spese legali.

Vieri aveva intentato una la causa contro l'Inter e la Telecom. L'accusa era pesantissima: spionaggio. Risalirebbe a quando l'ex attaccante giocava a Milano. La security di Telecom, guidata da Giuliano Tavaroli, aveva messo le mani sui tabulati telefonici portando avanti "indagini illecite" . Il calciatore, che aveva accusato le due società di averlo fatto cadere in depressione, aveva chiesto 12 milioni di euro alla Telecom e 9,25 milioni all’Inter. I giudici di primo grado gli avevano dato ragione riconoscendogli un risarcimento di un milione di euro. In appello, poi, i giudici avevano rivisto, pesentamente al ribasso, il risarcimento. Dalla Telecom doveva avere "solo" 80mila euro e dall'Inter 40mila.