A Villa d'Este anche l'Aston Martin di Elton John. E fuori concorso la Bmw di Elvis

L'edizione 2019 del Concorso di Eleganza che si svolgerà nel weekend a Cernobbio (Como) e che porterà i visitatori a rivivere i ruggenti anni '20, sarà all'insegna del motto «The Symphony of Engines», 90 anni del Concorso d'Eleganza Villa d'Este e di Bmw Automobiles. Numerose le novità di quest'anno, a cominciare dall'anticipazione della lista dei concorrenti, già pubblicata sul sito ufficiale della manifestazione www.concorsodeleganzavilladeste.com. Tra i modelli che ambiscono al premio «The best of the show», una Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del 1928 e l'Aston Martin V8 Vantage del 1985 appartenuta a Elton John. Il veicolo più antico è una moto Holcroft del 1901 che sarà esposta insieme alle altre due ruote nel contest di Villa Erba. L'auto più ammirata sarà probabilmente la Bmw 507 appartenuta al re del rock, Elvis Presley. La vettura, presentata fuori concorso, farà bella mostra di sé adagiata su un immenso giradischi. Per riportarla agli antichi fasti è stato necessario un restauro durato oltre due anni. La storia racconta che la 507 fu acquistata da Elvis durante il servizio militare in Germania e che, una volta rientrato in America, stanco dei continui attacchi delle fan che lasciavano i segni del rossetto sulla pregiata carrozzeria, la fece ridipingere da bianca a rossa.

CSZ