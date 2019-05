Vincenzo spettacolo

S e avevamo alcune riserve sulla condizione fisica di Nibali, bene, ieri sulle strade del Lombardia il siciliano ha fugato ogni dubbio. Tappa scoppiettante doveva essere e tappa scoppiettante è stata, proprio grazie a Vincenzo che non si è tirato indietro e ha provato a mettere pressione a Roglic & C., facendo la differenza su strade che lui conosce a menadito.

Vincenzo è stato spettacolare, come sua abitudine. Perché corridore combattivo, orgoglioso e molto hidalgo, proprio come piace a me. È un hombre vertical, che accetta sempre la sfida a testa alta, e si giocherà questo Giro fino alla fine, ben sapendo che questi due corridori lo sloveno Roglic e l'ecuadoriano Carapaz sono clienti molto scomodi. Vincenzo lo sa, e proprio per questo si è portato avanti con il lavoro, attaccando in salita e in discesa. Roglic poco brillante e molto sfortunato ha pagato qualcosa; Carapaz si è difeso da grande campione. Tra questi tre grandi atleti, sarà sfida totale.