Vucinic, guai con il Fisco: sequestrati beni per quasi 6 milioni di euro

Mirko Vucinic si è ritirato dal calcio giocato il primo luglio del 2017 poco prima di compiere 34 anni. L'ex attaccante cresciuto nelle giovanili del Sutjeska Nikšić, squadra che milita nel massimo campionato montenegrino, nel corso della sua lunga carriera ha vestito le maglie di Lecce, Roma, Juventus ed Al Jazira. Il classe '83 si è fatto conoscere al calcio italiano con la maglia del club salentino con cui in sei anni ha messo insieme 118 presenze e 37 reti al suo attivo. Vucinic con il Lecce ha giocato cinque campionati di Serie A e uno di Serie B.

Nell'estate del 2006, l'anno in cui l'Italia di Marcello Lippi vinse il Mondiale in Germania nella finale contro la Francia di Domenech, Vucinic passa alla Roma dove esplode definitivamente mostrando qualità fisiche e tecniche fuori dal comune. Il centravanti montenegrino nei suoi cinque anni in giallorosso colleziona oltre 200 presenze complessive, 202 per la precisione, condite da 64 reti al suo attivo così distribuite: 46 in campionato, 11 in Europa, 6 in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana.

Nell'agosto del 2011 Vucinic passa ai rivali storici della Juventus per una cifra vicina ai 15 milioni di euro e nei suoi tre anni a Torino l'ex Roma non rende come nelle precedenti stagioni mettendo comunque insieme 96 presenze e 26 gol. Il montenegrino nel gennaio del 2014 viene proposto all'Inter in uno scambio alla pari con il centrocampista colombiano, oggi al Vasco da Gama, Fredy Guarin, di tre anni più giovane rispetto al giocatore bianconero, ma l'ex numero uno del club nerazzurro Erick Thohir blocca la trattativa con la Vecchia Signora e Vucinic in estate passa poi all'Al Jazira per poco più di 6 milioni di euro e chiude in bellezza la carriera con 33 reti in 33 presenze.

Vucinic è stato anche uno dei capisaldi della nazionale montenegrina con 46 presenze e 17 reti messe insieme dal 2007 al 2017. L'ex attaccante di Juventus e Roma dopo il ritiro da calciatore risiede a Lecce e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la Guardia di Finanza del capolougo salentino, su decreto del gip Tosi, ha disposto il sequestro preventivo per un equivalente di beni immobili e denaro per una cifra complessiva vicina ai sei milioni di euro. Al 36enne montenegrino è stata contestata un'evasione fiscale di 5,85 milioni di euro per il periodo dal 2014 al 2017, quando vestiva la maglia dell'Al Jazira, e dovrà rispondere del mancato pagamento delle imposte sui suoi redditi alti.

