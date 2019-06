Wanda e Icardi in vacanza, i tifosi sui social: "Resta lì e fai tornare solo Mauro"

Le vacanze di Mauro Icardi e Wanda Nara stanno per volgere al termine con Maurito che ha tutte le intenzioni di presentarsi regolarmente al ritiro nerazzurro previsto per lunedì 8 luglio. L'ex capitano, però, è fuori dal progetto tecnico del club e di Antonio Conte che ha già fatto capire di aver sposato da subito la linea societaria e i possibili ingaggi di Romelu Lukaku e di Edin Dzeko ne sono una prova. Icardi è una grana da risolvere al più presto per non trascinare il tutto fino a fine mercato, o peggio in un'aula di Tribunale se la matassa non si dovesse sbrogliare come vuole la società di Zhang Jindong che non potrebbe tenere in rosa quattro calciatori del calibro di Dzeko, Lukaku, Icardi e Lautaro Martinez.

La coppia, però, nel frattempo si è goduta le vacanze tra Giappone e Polinesia con la sexy Wanda che come sempre non ha perso tempo per postare foto bollenti e non per tenere informati gli oltre suoi cinque milioni di utenti. In questi mesi, però, le cose sono cambiate con la maggior parte dei tifosi nerazzurri che la ritengono responsabile del caos creatosi attorno ad Icardi che è passato dall'essere capitano e leader indiscusso, a uomo qualunque e mela marcia da allontanare a tutti i costi. L'ex moglie di Maxi Lopez divide anche sui social con molti suoi seguaci che hanno commentato educatamente e con piacere le sue foto, molti altri invece l'hanno ricoperta di insulti mentre c'è chi, più elegamente, le ha recapitato un messaggio: "Resta in Polinesia e fai tornare in Italia solo Mauro, se resti lì noi facciamo festa".