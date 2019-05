Wanda Nara difende Icardi: "Solo chi ha i cogl... di tirarli sbaglia i rigori"

Mauro Icardi non ha lasciato un buon ricordo ai tifosi dell'Inter dato che ha fallito un calcio di rigore che poteva costare caro contro l'Empoli. L'ex capitano, però, ha disputato una partita di sacrificio, ha aiutato la squadra, e ha provato a segnare ma senza successo. Luciano Spalletti l'ha sostituito sul risultato di 1-0 in favore dei nerazzurri al minuto 72' per inserire Lautaro Martinez con la Curva Nord che l'ha fischiato sonoramente e con il resto dello stadio che ha invece applaudito le gesta del 26enne di Rosario che ha ricambiato ringraziando i tifosi.

Al termine del match Wanda Nara ha pubblicato un lungo posto su Instagram per consolare il marito: "A volte non basta un gol al Barcellona, al Tottenham, 3 goal nel derby, 124 goal a 26 anni. A volte nessuno si rende conto di chi gioca con dolore. A volte il calcio ti mette a dura prova. Ma per me e per noi l'unica cosa che conta è l'orgoglio di sapere che sei un grandissimo uomo prima di essere un grandissimo giocatore. Sempre fieri di te e di vedere i tuoi occhi illuminati giocando per la squadra che ami".

La moglie-agente di Icardi ha anche riservato una stoccata ai suoi detrattori direttamente dagli studi di Tiki Taka: " Mauro ha sbagliato il rigore? Succede di sbagliare un rigore, a chi ha i cogl... di batterlo succede. Anch'io sul rigore ho detto una parolaccia comunque, se un rigore non entra nessuno gli dice bravo. Abbiamo raggiunto quello che volevamo, basta, ora si ricomincia la prossima stagione. Una partita con tante emozioni, essere interista ti fa sapere che il cuore funziona benissimo. Mauroè uno che è freddo, ma capita anche a Messi e Ronaldo di sbagliare. Ha fatto anche altri due rigori pesantissimi dopo tutto quello che è successo".

[[

]]