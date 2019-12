West Ham, Antonio si schianta con la sua Lamborghini nel giorno di Natale

Natale movimentato per Michail Antonio, attaccante del West Ham che ha deciso di schiantarsi con la sua Lamborghini Huracan, un bolide da quasi 250.000 euro, contro il muro di cinta di una villetta nel sud di Londra che nascondeva alcuni bidoni della spazzatura. Secondo quanto quanto riporta il quotidiano inglese The Sun sono anche intervenuti polizia e vigili del fuoco nella zona di Balham dove è avvenuto l'incredibile impatto: fortunatamente nessuno si è fatto del male.

Antonio era vestito da pupazzo di neve e si stava recando presso l'hotel che ospitava il ritiro del West Ham in vista del match contro il Crystal Palace a Selhurst Park. Nonostante questo incidente Antonio è sceso regolarmente in campo ed ha anche segnato il gol della bandiera nella sconfitta per 2-1 degli Hammers con il Palace.

Michail Antonio played for West Ham today, hours after crashing his Lamborghini into a front garden while dressed as a snowman. @RoshaneSport meets the family who had an alternative Christmas Day surprise https://t.co/rbZATOwsJn Get 60% off @TheAthleticUK https://t.co/LYoK0CL8Gx — David Ornstein (@David_Ornstein) December 26, 2019

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Kia Rosina, youtuber di Londra e abitante della villetta danneggiata ha spiegato: "La casa ha tremato. Mi sono preoccupata che qualcuno si fosse fatto male, usciva fumo dall’auto, temevo potesse saltare in aria. Fortunatamente è andato tutto per il meglio. Michail era al telefono e ripeteva: “Dovresti chiedermi come sto, non dirmi che sono stupido!". Secondo quanto ripota il Daily Mail il giocatore del West Ham se ne sarebbe anche andato via senza chiedere scusa ma un portavoce di Antonio ha fatto sapere che si farà carico di tutti i danni provocati dall'incidente sul quale né il club londinese né la polizia stanno indagando.

Qualche istante prima dell'impatto Antonio aveva anche pubblicato un video su Instagram, vestito appunto da pupazzo di neve mentre canticchiava una canzone natalizia: di sicuro il giocatore inglese di origini giamaicane si ricorderà a lungo questo Natale 2019 che poteva avere conseguenze ben peggiori per lui e per altre persone.

