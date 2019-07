Wimbledon, Berrettini: "Contro Federer senza paura"

Matteo Berrettini si sta confermando un giocatore di assoluto talento e di prospettiva, visti i suoi 23 anni. Il tennista romano per la prima volta in carriera giocherà la seconda settimana a Wimbledon e lo farà contro sua maestà Roger Federer. Il classe '96 nella giornata di ieri ha vinto la lunga maratona contro l'argentino Diego Schwartzman mandato al tappeto dopo quattro ore e venti minuti di gioco con i parziali di 6-7, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3 e l'ha fatto al termine di un match duro da gestire sia a livello fisico che mentale con il sudamericano che ha sempre messo sotto pressione Matteo.

Berrettini al termine del match ha commentato così, ai microfoni di Sky Sport, la vittoria su Schwartzman che lo proietta alla super sfida contro il Re dell'erba Roger Federer: "La cosa più bella che mi è capitata nelle ultime ore, fra i tanti messaggi ricevuti? La videochiamata con mia nonna, che tifa Federer, ma questa volta farà il tifo per me. Sapevo che avrei sofferto dall’inizio alla fine; ero pronto alla lotta e lotta è stata. Non ho iniziato bene e ci sono state molte fasi durante il match in cui avvertivo sensazioni positive e altre non del tutto positive. La mia forza è stata quella di non pensare alle occasione sprecate, ma ho preferito concentrarmi sui punti successivi".