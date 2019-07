Wimbledon, Berrettini vince la maratona con Schwartzman. Agli ottavi c'è Federer

Uno stoico Matteo Berrettini ha piegato in quattro ore e venti minuti di gioco l'ostico argentino Diego Schwartzman con i parziali di 6-7, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. Il romano approda così alla seconda settimana di Wimbledon per la prima volta in carriera dove affronterà Roger Federer che si è sbarazzato del francese Pouille in tre set. Il 23enne italiano è stato molto bravo ed ha anche annullato più di un match point in favore del 26enne di Buenos Aires che ha giocato una partita difensiva davvero ottima con Berrettini che ha dovuto sfoderare delle prime di servizio di livello, superando i 20 ace per avere la meglio di un avversario meno dotato dal punto di vista fisico, ma sempre sul pezzo e preparato.

Berrettini non si è mai scomposto e dopo aver perso il primo set al tie-break per sette punti a cinque, ha vinto poi il secondo set sempre al tie-break dominandolo per sette punti a due. Nel terzo set Berrettini appare più scarico con Schwartzman che ne approfitta subito rubando il servizio al romano e vincendo così il parziale per 6-4. Il quarto set è molto combattuto e finisce sempre al tie-break con Matteo che non si lascia intimorire dal ritorno dell'argentino chiudendo il parziale in suo favore per sette punti a cinque. Nell'ultimo e decisivo set il tennista azzurro riesce subito a trovare il break, al secondo gioco, che gli spiana la strada fino alla vittoria finale. Oltre a tre match point annullati in tutta la partita, Berrettini ha anche annullato due palle del contro break nel settimo gioco dell'ultimo set e sul risultato di 4-2 in suo favore. Ora il giovane italiano affronterà il Re dell'erba di Wimbledon Roger Federer: non sarà facile ma giocando questo tennis potrà mettere in difficoltà lo svizzero.