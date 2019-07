Wimbledon, Coco Gauff non si ferma più: Hercog ko e ottavi di finale raggiunti

Cori Coco Gauff continua a stupire a Wimbledon e dopo aver fatto lo scalpo a tenniste eccellenti, vince anche contro la slovena Polona Hercog qualificandosi così per gli ottavi di finale, per la primissima volta in carriera. La 15enne statunitense ha rischiato di capitolare per più di una circostanza contro la più esperta tennista di Maribor che dopo aver vinto il primo parziale per 6-3, con un parziale di quattro giochi a zero dal 3-2 in favore della Gauff, ha avuto due match point sul risultato di 5-2. La terribile 15enne, però, non ha tremato e ha iniziato a colpire molto forte, recuperando la partita portandola al tie-break vinto con autorità e con pazienza per nove punti a sette.

La Gauff è poi scappata sul 4-1 nel terzo e decisivo set ma ha subito il ritorno della Hercog che ha anche richiesto l'intervento del fisioterapista. L'americana, però, ha tenuto botta ed ha chiuso il match in suo favore sul punteggio di 7-5 in poco meno di tre ore di gioco. Lunedì Coco affronterà per la prima volta in carriera una delle più forti tenniste del circuito, la rumena Simona Halep in un match valido per gli ottavi di finale. A fine partita, la Gauff si è detta sorpresa e felice anche per il tifo forsennato del centrale di Wimbledon: "Sono sollevata che sia finita e a mio favore, era il mio primo match sul centrale e sono contenta di aver vinto, è davvero incredibile. Ci ho sempre creduto anche quando ero sotto e quasi spacciata, ho tirato i miei colpi ed è andata bene. Il pubblico era dalla mia parte, hanno tifato tantissimo per me e li ringrazio. Non potevo mai immaginare di fare qualcosa del genere a 15 anni. Mi sento bene, per ora non ci penso che sono agli ottavi, ma sono felice".