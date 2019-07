Wimbledon, Djokovic piega Federer in cinque set. Campione per la quinta volta

Novak Djokovic si laurea campione per la quinta volta a Wimbledon e lo fa battendo in finale, dopo una battaglia epica e un grande spettacolo, il numero uno al mondo sull'erba Roger Federer. Il serbo ha vinto per tre set a due contro l'elvetico che nel quinto e decisivo set ha pure avuto due match point sul risultato di 8-7 in suo favore. Djokovic, però, ha ribaltato il tutto in suo favore ed è arrivato fino al tie-break del quinto set vinto per sette punti a tre e con grande autorità. Il 32enne di Belgrado si è anche portato a casa il primo e il terzo set, entrambi al tie break, dimostrando così di aver avuto maggiormente i nervi saldi rispetto al fuoriclase basilese. Federer, dunque, mastica amaro e vede sfumare la possibilità di vincere il suo nono Wimbledon e il 21esimo titolo del Grande Slam. Di contro, Djokovic mette in bachec il suo quinto Wimbledon e il suo sedicesimo titolo del Grande Slam. La finale di oggi ha dato però una volta dimostrazione: Federer è ancora un fuoriclasse assoluto nonostante i quasi 38 anni che compirà il prossimo 8 agosto per continuità di gioco, colpi e classe. Anche l'attule numero uno al mondo, però, ha dimostrato ancora una volta di essere il più forte in questo momento e con questo successo sale a quota 26 vittorie contro Federer nei 48 precedenti e in tutte le superfici di gioco.

Federer e Djokovic partono entrambi molto forte affrontandosi a viso aperto e con colpi da maestro. Il primo set scorre sul filo dell'equilibrio con lo svizzero che va molto più vicino al break rispetto al collega serbo che però riesce ad arrivare fino al tie-break dove il numero uno al mondo ottiene un primo mini break, subito recuperato da Federer che si porta poi in vantaggio e corre via veloce. Djokovic però non molla, riprende subito lo svizzero e vince il parziale per sette punti a cinque.

Nel secondo set Federer entra in campo ancora più determinato e vince annientando in tutto e per tutto Djokovic strappando per ben tre volte il servizio al serbo che si arrende per 6-1. Nel terzo set la partita torna sui binari dell'equilibrio con entrambi che tengono il servizio fino al tie break finale vinto ancora una volta dal serbo per sette punti a quattro. Nel quarto set Federer strappa il servizio al suo avversario al quinto gioco e poi si ripete al settimo portandosi sul 5-2, il serbo però non molla e recupera un break che non gli basta dato che l'elvetico chiude il set in suo favore per 6-4.

Nel quinto set c'è equilibrio fino al sesto game quando Djokovic strappa il servizio all'elvetico e si porta sul 4-2. Federer però si riprende subito il break e si va avanti fino al quindicesimo gioco quando è l'otto volte campione di Wimbledon a portarsi avanti. Nel sedicesimo gioco Djokovic tira fuori gli artigli e si riprende la battuta e si va avanti così fino al 12-12. A decidere il match è ancora una volta un tie-break che vince sempre il serbo che si aggiudica il quinto Wimbledon della sua carriera