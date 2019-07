Wimbledon, Federer annienta Berrettini: l'azzurro si ferma agli ottavi

Roger Federer dà una vera e propria lezione di tennis a Matteo Berrettini e lo fa in maniera crudele, spietata e magistrale. Si interrompe così il sogno del bravissimo 23enne italiano che pe la prima volta in carriera era approdato alla seconda settimana di Wimbledon, il più giovane di sempre. Il match è durato poco meno di un'ora e quindici minuti di gioco e si è chiuso amaramente con i parziali di 6-1, 6-2, 6-2 per l'elvetico che ha concesso due sole palle break, nel terzo set e sul 3-0, al malcapitato Berrettini che nella fase finale della partita ha cercato di arringare simpaticamente la folla.

La partita è stata a senso unico con il fuoriclasse elvetico che non ha concesso nemmeno le briciole al suo avversario che ha subito sei break totali, due per set in un match davvero maledetto. Berrettini, dal canto suo, ci ha provato con i mezzi a sua disposizione ma il divario con il 37enne di Basilea è stato davvero netto e la prima volta sul centrale di Wimbledon si è fatto sentire. Berrettini, però, non deve disperare dato che ha perso contro il Re dell'erba che ha vinto questo torneo per ben otto volte e che punta al nono sigillo e considerando lo stato di forma del rossocrociato non è di certo utopia vederlo ancora un volta campione sull'erba di Londra, Rafael Nadal e Novak Djokovic permettendo. Federer ai quarti affronterà il vincente tra Kei Nishikori e Kukuščkin.