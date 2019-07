Wimbledon, Federer mostruoso: Nadal si arrende in quattro set

Roger Federer gioca una partita magistrale, quasi perfetta e autoritaria contro Rafael Nadal, vince tre set a uno e stacca il pass per la finale numero dodici al torneo di casa sua, Wimbledon. ll fuoriclasse elvetico ha piegato la resistenza dello spagnolo in poco più di tre ore di gioco con i parziali di 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4. I due tennisti, numero due e tre del tabellone, hanno sfoderato una partita davvero pazzesca ricca di colpi sopraffini e di classe infinita ma con Federer che ha vinto il 40esimo scontro diretto della loro fantastica rivalità sportiva. Domenica Re Federer affronterà in finale Novak Djokovic per cercare di vincere il nono titolo a Wimbledon e il 21esimo Slam della sua infinita carriera. Di contro il serbo insegue la sua quinta affermazione sull'erba londinese: sarà davvero una finale emozionante e che si giocherà sul filo del rasoio.

Il primo set scorre sul filo dell'equilibrio con Federer che si procura due palle break, annullate da Nadal. Al tie-break Federer si dimostra più freddo e determinato e chiude sette punti a tre. Nel secondo set ecco che il fuoriclasse maiorchino tira fuori l'orgoglio, ottiene un primo break al terzo gioco e poi fa la stessa cosa al sesto game vincendo così il secondo set, molto rapidamente, per 6-1. Il rossocrociato, però, è in giornata di grazia e nel terzo set riprende a giocare come nel primo parziale vincendo per 6-3 e ottenendo il break decisivo al quarto gioco. Nel quarto e decisivo set è sempre Federer a vincere gli scambi più lunghi e più duri, ribaltando un po' quanto successo in passato quando era lo spagnolo a comandare dal punto di vista fisico. Nadal, dunque, deve così arrendersi al suo amico-rivale Roger che contenderà la vittoria nel torneo più prestigioso del tennis al numero uno del mondo Novak Djokovic.