Wimbledon, Fognini battuto in 4 set da Vesely

Primo sabato di tennis al torneo di Wimbledon, in campo i terzi turni del tabellone maschile e femminile.

In campo l' azzurro Fabio Fognini che esce sconfitto dall' incontro con il gigante ceco Jiri Vesely,best ranking numero 35 al mondo. Mancino, dotato di un grande servizio, ama giocare su scambi brevi,caratteristiche che lo rendono molto insidioso sull' erba, avendo raggiunto gli ottavi di finali a Wimbledon 2016. Precedenti 3-0 per Fognini, l' ultimo proprio nel secondo turno dello scorso anno sull' erba londinese, vinto agevolmente in tre set dal tennista ligure. Primo set, dominato dai servizi, si va al tie break. Strappo decisivo di Vesely, che si porta sul 4-0 e chiude il tie break 7-4. Reazione di Fognini, che riesce finalmente a liberare i suoi colpi, riuscendo a trovare gli angoli stretti del campo, break immediato e set che si chiude 6-2 per l' azzurro. Terzo set equilibrato con Fognini, che non riesce a sfruttare ben 7 break point, tutti brillantemente annullati da Vesely. Più scaltro il ceco, che conquista il break del 4-2 con una grande game di risposta e conquista il set 6-3. Black out ad inzio quarto per Fognini, che perde subito il servizio, spreca tre contro break successivi nel gioco successivo ed è li che lascia andare via la partita. Vesely allunga sul 3-0 e chiude il set con un comodo 6-2. Rammarico per Fabio Fognini, che manca l' occasione di giocare gli ottavi di finale contro Rafa Nadal. Un match, che avrebbe potuto prendere un' altra piega, se avesse sfruttato le occasioni avute, più abile Vesely a giocare con freddezza i punti importanti. Ora potrà concentrarsi sui tornei sulla terra battuta del circuito europeo, dove ha spesso ottenuto successi importanti.

Vittoria convincente per Rafa Nadal, che supera in tre set il talento australiano Alex De Minaur, che aveva battuto al primo turno Marco Cecchinato. Scontro generazionale interessante, tra il campione spagnolo e il giocatore australiano, che appena diciannovenne ,rappresenta uno dei profili giovani più interessanti del circuito e ricorda molto Lleyton Hewitt per la caparbietà, la capacità di venire incontro alla palla e la rapidità di braccio. Partita ben controllata da Nadal e vinta con relativa facilità, nonostante De Minaur abbia confermato una buona personalità. Primo set che scorre via veloce 6-1 in poco piu di mezz' ora, è un Nadal in grande spolvero, che aggredisce su ogni colpo il suo avversario. Dominio anche nel secondo set, lo spagnolo scappa via 4-2 e con due break si aggiudica il secondo set 6-2. Non demorde De Minaur, che con tanta buona volontà cerca di restare attaccato al match, ma è inesorabile l' allungo di Nadal che chiude il terzo set 6-4. Vittoria che conferma l' ottimo stato di forma di Nadal, che punta con grande decisione al terzo Wimbledon della sua carriera, attende ora il ceco Vesely.

Sconfitta inaspettata nel tabellone femminile con l' uscita di Simona Halep,numero uno al mondo, eliminata da Su Hsieh, cinese di Taipei, giocatrice molto a suo agio sull' erba. Risultato, che sorprende ma relativamente, sono fino ad ora moltissime le teste di serie già eliminate, ma soprattutto la Halep non è mai riuscita ad esprimersi sui suoi livelli su questa superficie. Primo set a buon ritmo della tennista rumena, che riesce ad esprimere le sue grandi variazioni di gioco, mettendo in grande difficoltà i colpi leggeri della sua avversaria, termina 6-3. Secondo set a ritmo più basso, in cui emergono le palle senza peso e gli attacchi in controtempo della Hsieh, brava a cogliere l' occasione giusta e vincere il secondo set 6-4. Sussulto d' orgoglio della Halep che allunga prima sul 4-1 e poi sul 5-3, complice un vistoso calo della sua avversaria. Black out al servizio improvviso della Halep, break della Hsieh, che accorcia sul 5-4. Seguono due game lottatissimi in cui la rumena spreca un match point e perde ancora malamente il servizio. Fredda e coraggiosa la Hsieh, brava ad annullare due break point e a chiudere il match 7-5. Sconfitta inattesa per Simona Halep, che perde un match, a lungo sotto controllo, mancando inspiegabilmente varie chances di chiudere la partita. Può comunque consolarsi, conserverà in ogni caso la prima posizione in classifica.

Domani il consueto riposo nella domenica della prima settimana, si riprende lunedi con gli ottavi di finale.