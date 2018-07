Wimbledon, Fognini vince il derby italiano. Impresa di Fabbiano

Quarta giornata al torneo di Wimbledon, si giocano i secondi turni e si completano gli incontri sospesi per pioggia ieri.

Colori azzurri, protagonisti al torneo londinese oggi, si gioca l' atteso derby tra Fabio Fognini e Simone Bolelli. Due stili diversi e un grande feeling dentro e fuori dal campo, i due sono grandi amici e hanno formato una splendida coppia di doppio, indimenticabile la vittoria del Grande Slam in Australia nel 2015. Precedenti 2-1 a favore di Fognini, ma tutti lontanissimi, l' ultimo targato 2010 al Challenger di Napoli. Comincia il match e parte meglio Bolelli subito in vantaggio di un break, deciso a sfondare sulla diagonale di dritto, il suo punto di forza, portandosi sul 3-1. Recupero immediato di Fognini, che aggancia Bolelli sul 3-3. Il match prosegue su ritmi non elevatissimi,i due giocatori si conoscono alla perfezione e questo frena un pò l' imprevedibilità della partita, come una lunga partita a scacchi, di cui si conoscono già mossa e contromossa. Black out improvviso di Bolelli al servizio e Fognini sfrutta l' occasione chiudendo il primo set 6-3. Comincia il secondo set ed è il ligure, quello che sembra più in condizione, break decisivo al decimo game e Bolelli, poco preciso al servizio, perde la battuta, Fognini vince il secondo set 6-4. Terzo set assoluto monologo di Fognini che vola via 4-0, mentre Bolelli non sembra avere più energie, dopo le fatiche accumulata nelle qualificazioni.6-1 il risultato finale. Convincente vittoria di Fabio Fognini, che aspetta al terzo turno il ceco Jiri Vesely, una chance da sfruttare.

Splendida vittoria per l' azzurro Thomas Fabbiano contro Stan Wawrinka, redivivo grazie alla vittoria contro Dimitrov al primo turno, ma che sta vivendo un annata tormentata a causa dell' infortunio al ginocchio. La partita era stata interrotta con il tennista pugliese in vantaggio 7-6 6-3 5-6. Partita davvero perfetta di Fabbiano, che arrivato dalle qualificazioni, dimostra di trovarsi a meraviglia sull' erba. Svagato e falloso Wawrinka, che ha sempre maldigerito i rapidi spostamenti, necessari su questa superficie. Breve la prosecuzione, si arriva subito al tie break ed è bravissimo Fabbiano ad annullare due set point prima di chiudere il tie break 8-6. Grande vittoria di Fabbiano, che conquista uno scalpo importante, non aveva mai battuto un giocatore di così alto livello. Approda al terzo turno dove affronterà il talento greco Tsitsipas, avversario molto insidioso.

Niente da fare per Andreas Seppi contro il sudafricano Kevin Anderson, numero 8 del ranking. La partita era stata interrotta sul 6-3 6-7 6-3 per il sudafricano. Match ben giocato dall' italiano che si esprime per lunghi tratti alla pari con Anderson, ma che soffre terribilmente la potenza e la profondità dei colpi del gigante sudafricano. Il match prosegue e Anderson parte meglio con il break decisivo al quinto game, non concede nulla al servizio e chiude il match 6-4. Esce a testa alta Andreas Seppi eliminato da un avversario di alto livello, resta vivo il rammarico di aver incontrato troppo presto un giocatore, che farà sicuramente molta strada in questo torneo.

Sconfitta anche per Matteo Berrettini, reduce dalla splendida vittoria in rimonta contro Sock, eliminato dal francese Gilles Simon, grande regolarista ed astuto stratega. Primo set per Simon, che riesce a variare molto bene il gioco, break nel sesto gioco per il 6-3 finale. Secondo set sempre con il francese protagonista, abile ad entrare in campo sempre al momento giusto, in difficoltà Berrettini, che imbrigliato dalla ragnatela di colpi di Simon, raramente riesce a sfondare con i suoi colpi. Secondo set al tie break, decisivo uno splendido passante di rovescio lungolinea di Simon che vince 7-4. Terzo set a senso unico, con il transalpino padrone del campo mentre Berrettini è ormai fuori dal match, 6-2 finale. Troppo superiore oggi Simon, ma Berrettini può guardare con grande fiducia al continuo della stagione, preparandosi al cemento americano, dopo i continui progressi di questo 2018.

Si ritorna in campo domani, con i terzi turni della parte alta del tabellone.