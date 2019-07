Wimbledon, Halep domina Serena Williams e conquista il suo primo titolo

Simona Halep supera Serena Williams con il punteggio di 6-2 6-2 e conquista il suo primo Wimbledon.

La Halep è la prima tennista rumena a vincere i Championships facendo meglio di Ilie Nastase, due volte finalista ma sempre sconfitto. Di nuovo una delusione per Serena, da due anni alla ricerca del titolo Slam numero 24, per eguagliare il primato di Margaret Smith Court, traguardo che sta diventando sempre più una maledizione.

Una finale ma soprattutto un netto contrasto di stili tra le due giocatrici. Serena ha nei due colpi di inizio gioco, il servizio e la risposta, i maggiori punti di forza e farà di tutto per abbreviare gli scambi. La risposta la migliore arma di Simona cercherà di allungare lo scambio, in modo da obbligare Williams a muoversi molto in campo, mettendo in evidenza i suoi attuali limiti negli spostamenti. I precedenti sorridono alla Williams nettamente in vantaggio per 9-1, Halep ha vinto solo la finale del Masters femminile del 2014, mentre l'americana su nove partite ne ha vinte quattro al terzo set, tre di questi nei tornei del Grande Slam: secondo turno di Wimbledon 2011, quarti di finale degli US Open 2016 e ottavi di finale degli Australian Open 2019, questi due sono anche gli ultimi confronti diretti tra le due tenniste.

Un piano tattico perfetto, la Halep si sbarazza in due set di Serena Williams con una condotta di gara praticamente perfetta. E' la rumena ad entrare meglio in partita e prende il largo 4-1 con un doppio break, mai così a suo agio sui campi londinesi. Serena cerca di alzare i ritmi, ma Simona ribatte colpo su colpo, con la sua straordinaria capacità di recupero e chiude il primo set con un comodo 6-2. Parte il primo set e la Williams trova un maggiore equilibrio tra vincenti ed errori gratuiti. Arriva nel 5 game un altro break per la rumena che va avanti 3-2 e servizio. Il match è tutto nelle sue mani, altro allungo sul 5-2 prima di chiudre con un duplice 6-2.

Grande gioia per la tennista rumena che conquista il primo titolo sui campi di Curch Road, il secondo titolo slam dopo la vittoria a Roland Garros 2018. Nel prosieguo del programma si assegnano i titoli dei doppi, ma l'attesa è tutta concentrata sulla finalissima di domani Federer-Djokovic.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?