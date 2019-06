Zaniolo-Juve, la mamma frena: "Rimane alla Roma"

Nicolò Zaniolo è attualmente concentrato per l'Europeo Under 21, in cui la sua Italia è riuscita a collezionare una sola vittoria ai danni della Spagna e ha rimediato una sconfitta contro la Polonia. Il futuro del classe '99 però non è ancora del tutto chiaro: il centrocampista della Roma fa gola a diverse squadra italiane ed estere. Su tutte c'è la Juventus, che avrebbe dimostrato un particolare gradimento nei suoi confronti. Va ricordato che il club giallorosso è costretto a fare plusvalenze per il Fair Play Finanziario e non è assolutamente da escludere la partenza del giovane talento per fare cassa.

Zaniolo-Juve? La mamma (per ora) dice no

Ad intervenire sulle vicende dei prossimi mesi è stata Francesca Costa: " Rimarrà alla Roma finché la società lo vorrà. Su Nicolò si è sempre fatto un caso a prescindere. È un ragazzo molto tranquillo che ha avuto un successo improvviso e non è stato facile gestirlo psicologicamente ". La mamma del gioiellino italiano, in un'intervista rilasciata ai microfoni di ReteSport, ha toccato anche il tasto allenatore: " Un ragazzo come lui ha bisogno anche di un allenatore psicologo, e Di Francesco lo è stato. Con il nuovo allenatore (Ranieri, ndr) tutto questo è venuto un po' meno, ad esempio ha cambiato ruolo, giocando in posizioni non proprio ideali per lui ". La signora Francesca ha infine smentito tutte le indiscrezioni relative alle richieste economiche di Zaniolo effettuate alla Lupa: " Fa male leggere certe cose, adesso come in passato. Mi riferisco alle presunte richieste di adeguamenti contrattuali, alle richieste di soldi. Tutto questo non è vero, lui non pensa a questo ma solo a fare il suo lavoro ".

