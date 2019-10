Lazio ko, l'arbitro ferma la Roma

Una prestazione che fa acqua da tutte le parti. Non quella della Roma, seppur largamente rimaneggiata, bensì quella dell'arbitro scozzese Collum, che al quarto minuto di recupero ha regalato un rigore al Borussia Moenchengladbach permettendo ai tedeschi di strappare, con il pareggio, quel punticino che tiene i tedeschi ancora in corsa per la qualificazione ai quarti e alla squadra di Fonseca di non staccare le altre avversarie del girone. Nel gruppo J è tutto aperto, con i giallorossi a quota 5 punti, tallonati da Basaksehir e Wolfsberger a 4 e il Borussia a 2.

Sotto un fortissimo diluvio che allaga l'Olimpico è però l'arbitro a tenere a galla il Gladbach: la Roma, dopo aver sofferto nei primi 25 minuti (traversa di Bensebaini), era riuscita a trovare il vantaggio a 32' con Zaniolo di testa. Da quel momento i giallorossi non hanno mai sofferto gli attacchi, continui ma confusi, dei rivali, concedendo solo una palla gol a Marcus Thuram (figlio di Lilian) in pieno recupero. Un minuto prima era però stato Florenzi a divorarsi la palla del 2-0, sparando fuori una volta rimasto solo contro Sommer. Poi, all'ultimo minuto di recupero, l'incomprensibile decisione di Collum: su calcio di punizione dalla trequarti il pallone rimbalza, dopo un rimpallo, sul volto di Smalling. L'arbitro pensa che l'inglese abbia colpito il pallone di mano e concede il rigore che Stindl (già giustiziere della Fiorentina nel 2017 con una tripletta) ha realizzato con freddezza. Un vero e proprio regalo, che i tedeschi hanno accolto a braccia aperte.

Tensioni a Glasgow prima della gara fra Celtic e Lazio: i 1500 tifosi biancocelesti sono stati poi scortati dalla polizia locale e dalla Digos verso il Celtic Park. Durante il tragitto alcuni di loro, colpevoli di aver effettuato dei saluti romani, sono stati fermati.