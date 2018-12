Zapata (e la Var) piegano la Lazio: l'Atalanta sogna zona champions

La sfida tra le due maggiori underperformer, rispetto alla scorso campionato, della Serie A se la aggiudica l'Atalanta, che prosegue la propria risalita verso la zona Europa, agganciando la Roma al sesto posto e cominciando a fare un pensierino anche alla zona Champions. La Lazio invece non riesce a uscire dalla spirale negativa di risultati iniziata agli inizi di novembre dopo le vittorie contro Spal e Marsiglia. Da quel momento, sette partite consecutive tra Serie A ed Europa League senza successi. L'Atalanta passa al primo affondo: discesa di Gosens sulla sinistra e cross che Radu rinvia malissimo sui piedi di Zapata. Facile per il colombiano infilare Strakosha e confermare il suo momento magico, visto che si tratta della sua sesta rete nelle ultime sei gare disputate. La Lazio incassa il colpo e impiega una decina di minuti a riorganizzare qualche trama di gioco degna di tal nome. Ma gli uomini di Gasperini non trovano il colpo del ko, e sono quindi i biancocelesti a prendere gradualmente possesso del campo, impedendo agli avversari le temute ripartenze. La migliore occasione dei biancocelesti capita a Ciro Immobile, che chiama Berisha a un grande intervento. Crea più gioco la Lazio, ma i suoi uomini da Immobile a Correa fino a Milinkovic-Savic latitano in fase conclusiva. Così la prima parte della gara. La ripresa riprende agli stessi alti ritmi del primo tempo: Zapata sfiora subito il bis di testa, poi è Immobile a sparacchiare fuori una buona palla. Inzaghi le prova tutte, chiudendo con due punte, due trequartisti, più Milinkovic-Savic a fare da sponda e spizzare palloni. Il finale è al cardiopalma con un brivido che porta in rete Acerbi al secondo minuto di recupero. Esplode la panchine biancoceleste con Inzaghi in campo ada abbracciare i suoi. Ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco.