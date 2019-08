"Zidane può togliere James Rodriguez dal mercato"

Tanto rumore per nulla? Potrebbe chiudersi il sipario sulla telenovela del calcio d’estate. Zinedine Zidane avrebbe intenzione di fare un passo indietro sulla cessione di James Rodriguez e il colombiano potrebbe fermarsi, per una stagione ancora, a Madrid.

L’indiscrezione arriva da Deportes Cope secondo cui il tecnico francese avrebbe deciso di offrire a James la possibilità di restare, togliendolo, di fatto, dal mercato. Attorno alla stella colombiana, impostasi all’attenzione del grande pubblico ai mondiali 2014 in Brasile con la nazionale dei Cafeteros, s’erano sviluppate trattative di mercato che lo avevano accostato a numerosi club di primissima fascia.

Su Rodriguez, come noto ormai da mesi, c’è il Napoli di Aurelio De Laurentiis che però vorrebbe ottenerlo in prestito. Ma su di lui s’era acceso l’interesse del Manchester United e si era parlato di uno scambio tra il sudamericano e il campione del mondo triste (coi Reds) Paul Pogba. Insomma, una lunga e intrigante sequela di indiscrezioni che l’ultima, lanciata in rete dai media spagnoli, potrebbe dipanare almeno per questa finestra di mercato.

Perché se è vero che Rodriguez non è stato convocato per gli ultimi impegni amichevoli dei Galacticos, è altrettanto vero che Zidane, ufficialmente, gli ha tenuto le porte aperte. Non fosse altro per tentare di rinsaldare uno spogliatoio mai così spaccato e per farsi perdonare, dai tifosi, il disastroso precampionato dei blancos. Ma c'è ancora di più. I sostenitori madrileni, infatti, non vorrebbero vedere altrove la stella colombiana. E lo ha confermato un sondaggio online di As: più di 103mila aficionados (per la percentuale monstre dell'81% del campione) hanno affermato che la società non dovrebbe cedere James a fronte di uno sparuto gruppo (cioé poco meno di 24mila tifosi) di possibilisti che (almeno in teoria) non si strapperebbero i capelli di fronte al suo ipotetico addio alla Casa Blanca.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?