Zverev sorpreso con il cellulare in campo. Lui nega: ''Era una bottiglia''

''Un cellulare? No era bottiglia d'acqua vuota'' Alexander Zverev ha negato così di aver utilizzato lo smartphone durante la partita delle Atp Finals contro Tsitsipas.

Un talento cristallino e incostante quello del 22enne di Amburgo, attualmente numero 7 del ranking Atp, capace di grandi imprese come agli Internazionali d'Italia 2017 o al Masters dello scorso anno vinto contro Djokovic ma troppo spesso vittima di alti e bassi che ne hanno ritardato fino ad ora l'esplosione in una prova del Grande Slam.

Il tennista tedesco è stato protagonista di un insolito episodio durante la partita di ieri contro Stefanos Tsitsipas poi vinto dal greco 6-3 6-2. Il mistero nasce in una pausa di gioco, in cui la mano destra di Zverev tocca qualcosa all’interno della borsa compiendo gli stessi gesti di quando si cerca qualcosa sullo smartphone. Sono pochissimi istanti in cui Sasha viene ripreso dalle telecamere mentre è seduto durante il cambio di campo. Le immagini televisive che circolavano sui social media non sembrano alcun dubbio e sono subito diventate virali. Non era mai successo fino ad ora nel circuito Atp, il cui regolamento stabilisce che i giocatori non possono accedere ad alcun dispositivo elettronico durante le partite.

In conferenza stampa quando viene chiesto esplicitamente a Zverev se stesse utilizzando il telefono, il tennista tedesco ha risposto così insistendo sul fatto che non aveva il cellulare con sé in campo: ''Il mio smartphone era negli spogliatoi, lo lascio sempre lì. Non so cosa abbiano visto, ma sicuramente non era un telefono''. Quando gli è stato chiesto cosa avrebbe potuto toccare nella sua borsa, ha precisato: ''Voglio dire, una bottiglia d'acqua? Forse una bottiglia d'acqua vuota?''. Una risposta alquanto piccata del talento tedesco che aveva battuto Rafa Nadal all'inizio della settimana ma che dopo aver perso contro Tsitsipas vede a rischio l'accesso alle semifinali. Domani il match decisivo contro Medvedev, servirà assolutamente vincere e sperare che Nadal non batta Tsitsipas magari stavolta lasciando davvero lo smartphone negli spogliatoi.

