Sportivo ed elegante Ecco lo stile gradito alle donne

L'architetto Le Corbusier (18871965) affermava che «la bellezza deve sposare la funzionalità». Nato a La Chaux-de-Fonds, culla dell'orologeria svizzera, durante uno dei suoi viaggi di studio, nel 1911, diretto in Grecia e in Turchia, apprezzò la geometrica purezza dei volumi dell'architettura mediterranea, elemento che ne influenzò i primi lavori nella località d'origine. In quello stesso anno, venne fondata la Maison orologiera Ebel, proprio nella suddetta cittadina del Jura elvetico. Tra i masterpiece della Casa, oggi focalizzata sul prodotto femminile, vi è sicuramente lo Sport Classic, modello lanciato nel 1977, rappresentativo del boom, negli anni '70, dell'orologio sportivo-elegante, in cui il succitato assunto di Le Corbusier si ritrova nell'incisività della cassa esagonale e nell'aggressività delle cinque viti funzionali secanti la lunetta, abbinate alla morbida sinuosità dei lati, allo smusso levigato sulla carrure, a un bracciale con maglie ad onda dalla flessibilità e comfort divenuti leggendari. Questa virtuosa alchimia, oggi si esprime egregiamente nello Sport Classic Lady Automatic (in foto), in acciaio da 29 mm, con lunetta in oro rosa, cinque viti di fissaggio della stessa, corona liscia e spessori delle maglie a onda, alternando finiture lucide a spazzolate. Il quadrante antracite, caratterizzato dal motivo «kissing» della «E» di Ebel, prevede indici a numeri romani placcati in oro rosa alternati a 8 brillanti incastonati. Dotato di calibro automatico ETA 2000-1, visibile dal fondo integrato da vetro zaffiro, costa 3.400 euro.

FRin