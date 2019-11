Stagione della neve al via tra feste, stelle Michelin yoga e adrenalina in pista

Cinzia Meoni

Non solo sci, pattini e ciaspole, ma fughe a cavallo, corse nei boschi su una slitta trainata da una muta di cani o su una fat bike, magari elettrica per fare meno fatica, oltre alla possibilità di giocare a pallavolo, a polo e a golf sulla neve (sull'Alpe di Siusi il 9 febbraio si terrà il torneo di golf invernale www.alpedisiusi.com) e di farsi guidare, sci ai piedi, da un aquilone con lo snowkite. La stagione della neve è pronta a entrare nel vivo con la festività dell'Immacolata e promette nuovi trend da sperimentare e attrazioni per tutti, sciatori o sportivi da divano. Senza considerare che, fino a Natale, le promozioni sono quasi irresistibili. Oltre alle classiche discipline della neve, si stanno infatti facendo largo nuove attività dove l'adrenalina gioca un ruolo da protagonista come heliski (da non perdere il giro del Monte Rosa che parte da quota 4.200 metri del Colle del Lys), le montagne russe, «Alpine Coaster», in quota come quelle di Bardonecchia (www.bardonecchiaski.com) e skisafari di uno giorno, magari sui novanta chilometri della Val D'Ega (www.valdega.com) o di dieci giorni, a caccia del tramonto più suggestivo delle Dolomiti (www.dolomitemountains.com). Chi cerca ritmi più lenti ad Andalo, sulle Dolomiti del Brenta, può dedicarsi a corsi di yoga e sci (www.eurocarving.eu/yoga-sci).

Numerose novità attendono gli sciatori anche in pista. A Cortina, in attesa dei Mondiali 2021, si festeggia la nuova cabinovia che collega fondovalle al Col Drusciè e il completamento delle piste Olimpia, Vertiggine e Drusciè A e B. A Plose, il comprensorio che domina Bressanone, debutta l'adrenalitica Crazy Horse, un tracciato ripido dedicato alla leggenda dello sci Erwin Stricker; sulla Paganella prende vita una nuova pista rossa (Dosson-Selletta) di due chilometri; ad Alagna infine, nel paradiso dei free rider, si inaugura la Mullero Competition, destinata a diventare una nuova attrazione sui 180 chilometri del comprensorio Monterosa Ski.

Non mancano gli appuntamenti più edonistici all'insegna dell'alta cucina, delle degustazioni enologiche e della musica. Come il «Welcome Winter 2019» con cui Courmayeur dà il via alla stagione invernale la sera dell'8 dicembre alla presenza di Noemi, Enrico Papi e Giorgia Rossi: luci, musica e fuochi di artificio sullo sfondo del Monte Bianco (www.courmayeurmontblanc.it). O l'edizione invernale del Trentodoc sulle Dolomiti che, a febbraio (13-16 a Madonna di Campiglio e 20-23 Val di Fassa) coinvolge le 54 cantine di bollicine di montagna associate all'Istituto.

L'Alta Badia è poi una meta d'elezione: qui infatti vi è il più alto numero di cucine stellate in quota, senza considerare offerte innovative come quella dell'Hotel Posta Zirm di Corvara (www.postazirm.com/it/home), una struttura dalla lunga tradizione ladina che offre quotidianamente tre menù a cinque porte tra cui uno dedicato agli ospiti vegani. E proprio in questi luoghi l'inizio della stagione è celebrato con la gara di Coppa del Mondo sulla pista della Gran Risa a La Villa per cui sono attese anche le Frecce Tricolori. L'appuntamento richiama ogni anno appassionati di sci e di cucina visto che, con l'occasione, Leitner Ropeways apre le porte a una lounge sulla finish area dell'evento dove chef stellati e promesse emergenti (Michelin Gerhard Wieser, Martin Dalsass, Maurizio Bidoli e Daniel Niederkofler) si alternano ai fornelli per i tre giorni di prove e gare (www.skiworldcup.it) dal 21 al 23 dicembre.

Per chi vuole mettersi alla prova in pista, fino al 21 dicembre con l'offerta «Prima neve», si scia gratis un giorno su quattro sui 1.200 chilometri di tracciati del Dolomiti Superski. L'offerta vale anche in hotel: quattro notti al prezzo di tre che all'Hotel Posta Zirm di Corvara partono da 576 euro a testa in doppia in mezza pensione. Tra Santa Caterina e Bormio, fino al 20 dicembre, per chi prenota un soggiorno di almeno quattro notti lo skipass è gratuito (www.bormioski.eu): un'occasione per scoprire l'enogastornomia valtellinese, le terme antiche (www.qcterme.com/it/bormio) oltre alle prossime piste olimpiche. All'Hotel Sport di Santa Caterina (www.hotelsport.info), fino al 21 dicembre, quattro notti in mezza pensione costano 260 euro a persona. In Trentino infine il «save the date» è per il 14 dicembre con il Free Ski Day in cui sarà possibile partecipare a lezioni collettive e avere skipass e noleggio delle attrezzature gratis per la durata della lezione (www.visittrentino.info).