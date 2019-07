È stato realizzato il prototipo del 1967 ed è un Cronometro

Il Black Bay di Tudor, da sempre s'ispira al «capostipite» dei subacquei della Casa, ossia la ref. 7922 del 1954: immancabili le lancette Snowflake, il cui esordio risale al 1969. All'immagine neo-vintage si sono uniti, nel tempo, requisiti quali l'affidabilità, la robustezza, la qualità delle finiture, tali da meritare il riconoscimento di alcune tra le marine militari più importanti del mondo. In particolare, nel 1967, la Casa ginevrina iniziò a sviluppare un modello tecnico che avrebbe dovuto sostituire quello già in dotazione alla US Navy, ossia la ref.7928, al fine d'integrare nuovi parametri di funzionalità ed ergonomia richiesti dal governo Usa. Furono elaborati diversi prototipi, ma il progetto non si compì. Al primo tra di essi, si riporta il nuovo Black Bay P01 (foto), ref.70150, in acciaio satinato da 42 mm, che conserva, rispetto all'originale, la corona al 4, serrata a vite e il mood del segnatempo sia per immersione, che per navigazione. In tal senso, spicca il sistema delle maglie terminali mobili del cinturino, brevettato nel 1968 in quel prototipo, in particolare, riguardo al meccanismo di blocco della lunetta girevole bidirezionale collocato al 12, evoluto nel ref. 70150, sempre utilizzando lo snodo della maglia finale. La ghiera è graduata con le 12 ore e incornicia un quadrante nero opaco con indici luminescenti. Impermeabile fino a 200 metri, il Black Bay P01 impiega il calibro automatico di manifattura MT5612, con bilanciere a inerzia variabile e spirale in silicio, certificato Cronometro (riserva di carica di 70 ore). Il cinturino è in caucciù con rivestimento in pelle marrone.

