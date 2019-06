Taylor Mega e Matteo Salvini, cosa li "lega"?

Matteo Salvini incontra migliaia di persone al giorno, e a parte qualche selfie, sarebbe impossibile pubblicare tutti i video che le persone comuni gli chiedono di fare. Ma questa volta, dietro le quinte di "Pomeriggio 5", il suo incontro è stato assolutamente documentato e postato sui social. Sì, perchè il Vice Presidente del consiglio, oggi pomeriggio ha scambiato quattro chiacchiere con una delle donne più desiderate del momento: l'influencer Taylor Mega.

I due, entrambi ospiti di Barbara D'Urso, hanno scambiato quattro chiacchiere tra un fuori onda e l'altro e la cosa non è passata certo inosservata, ma non perchè ci sia qualcosa di strano, Salvini infatti è innamoratissimo della sua fidanzata Francesca Verdini che non deve temere assolutamente nulla, ma Taylor diventata un personaggio per il suo altissimo tenore di vita è comunque una persona di cui si parla molto e vedere chiacchierare due persone del genere salta comunque all'occhio.

Taylor chiaramente ha documentato il tutto e postato sui suoi social, ulteriore prova che tra i due a parte una stretta di mano non c'è assolutamente nulla, ma il video è comunque subito rimbalzato diventando virale in pochissimo tempo. Matteo Salvini sta vivendo un particolare momento di gloria politica, avento stravinto le Elezion Europee con il suo partito e diventanto in poco tempo uno dei politici più amati in Italia. Dall'altra parte anche Taylor a parte qualche provocazione, come la necessità di guadagnare un milione di euro al mese per poter vivere, o indossare un orologio da trecento mila euro, è balzata da subito agli onori della cronaca e la scorsa settimana è stata anche ospite nella casa del Grande Fratello, suscitando le gelosie di Francesca De Andrè.

Dopo i rispettivi talk all'interno di "Pomeriggio 5" Matteo e Megan si sono salutati amichevolmente, entrambi impegnatissimi nei rispettivi lavori... Per Megan è il momento di partire per qualche meta assolata e per Matteo ci sono moltissimi impegni che richiedono la sua presenza quindi pensare che si rivedranno sarà difficile, come comunque sarà difficile dimenticare il loro incontro.