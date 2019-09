8 Bit - Control e Bordelands 3

CONTROL

LA TRAMA

Ecco un titolo (Digital Bros) che ha catalizzato l'attenzione fin dalla prima conferenza stampa di presentazione. Control è infatti un gunplay di stampo classico che introduce alcune varianti narrative notevoli. La storia è abbastanza classica: il Federal Bureau of Control (sorprendentemente simile all'FBI), agenzia nata per controllare i poteri soprannaturali, è in preda al caos a causa di un "Sibilo" che rende le persone schiave di un non ben identificato potere malvagio. Il protagonista Jesse dovrà introdursi nella sede, chiamata Oldest House, per rimettere le cose a posto, anche se le conclusioni dell'azione non saranno mai scontate o prevedibili.

GIUDIZIO

Il gran lavoro di Remedy Entertainment ha sfornato un gioco estremamente dinamico, con un gameplay che unisce con grande armonia gli aspetti classici legate alle armi e al corpo a corpo e le forze o le capacità soprannaturali che si possono via via incontrare o apprendere. I nemici non sono mai esclusivamente violenti, hanno anche una buona dose di imprevedibili colpi segreti che entreranno a far parte della dotazione del protagonista. L'accesso ai vari piani dell'edificio è condizionato al ritrovamento di particolari oggetti o chiavi, rendendo la mappa estremamente ampia. Le missioni principali si sviluppano con altrettante schermate secondarie, a loro volta cariche di incognite o di nemici condizionati. Il tutto terminerà con l'eliminazione del Boss che controlla il Sibilo: ma il gioco potrebbe riservare altre sorprese... Direzione artistica impeccabile, grafica molto curata che però rallenta esageratamente in alcuni frangenti, musica all'altezza. Purtroppo, non esiste la versione doppiata in italiano, ma un aggiornamento futuro potrebbe anche essere realizzato. Davvero intrigante il mix di armi e poteri speciali utili alla risoluzione dei combattimenti, con una storia ben sviluppata e tante, tante missioni con cui cimentarsi. A lungo andare i nemici diventano ripetitivi, ma è poca cosa di fronte alla reale giocabilità e godibilità del titolo.

BORDERLANDS 3

LA TRAMA

Terzo capitolo appena rilasciato di un fortunatissimo titolo di Gearbox, che ha incontrato fin da subito il favore dei giocatori di RPG per la ricchezza e follia dei protagonisti e del mondo in cui ci si muove. Riconfermato quindi il sistema vincente, con apprezzabile messa a punto di particolari utili e il potenziamento del motore grafico. I novelli Cacciatori della Cripta potranno recarsi su Pandora con una dotazione di armi ulteriormente arricchita, alcune delle quali dagli effetti devastanti e imprevedibili. La storia principale rimane invariata: una missione principale che si snoda in infinite missioni secondarie, con scontri continui con nemici più o meno impegnativi. La raccolta di munizioni, oggetti, abilità e esperienza pare maggiorata in questo nuovo capitolo; attenzione quindi alla propria capacità di carico. E' infatti importante scegliere le armi che possono fare al caso vostro. Implementata anche la possibilità di accedere ai comandi principali, all'inventario e a tutte quelle funzioni preparatorie agli scontri. Appare tutto estremamente intuitivo, rapido e ideale per lasciare il maggior spazio possibile all'azione.

GIUDIZIO

La mole di informazioni è ben gestita, anche se su ps4 può accadere un sovraccarico che rallenta il gioco: di sicuro a breve il problema verrà risolto. Sembrava impossibile, ma Gearbox è riuscita nel difficile intento di creare armi ancor più fantasiose per sè e per i nemici che di volta in volta si presentano: esiste anche la possibilità di personalizzare le proprie dotazioni con ciondoli e vari elementi estetici, per poter avere un cacciatore perfettamente rispondente ai propri canoni estetici. Una mappa di gioco enorme permette di muoversi in estrema libertà in un mondo pieno di sorprese e risorse, concedendo anche la possibilità di spostarsi rapidamente da un pianeta all'altro con il comando "Viaggio Rapido". I danni, subiti e inflitti, non sono mai immediatamente letali, lasciando comunque un margine di tempo per decidere le mosse successive. Non rimane altro che giocare, giocare e ancora giocare per scoprire tutte le potenzialità di un vero successo.