Apple taglia la produzione di iPhone. Preoccupa l'economia cinese

Svolta nella politica di Apple sugli iPhone.

Il gigante tecnologico si prepara a tagliare la produzione degli iPhone di circa il 10% nei prossimi tre mesi. A riportarlo, è il Nikkei Asian Review .

Secondo le indiscrezioni, Apple, che ha già tagliato le stime sul fatturato del suo primo trimestre fiscale dell'anno, avrebbe comunicato già a dicembre ai suoi fornitori il taglio della produzione. E come riporta la testata asiatica, " è la seconda volta in due mesi che la società americana ha ridotto la produzione prevista per il dispositivo di punta ".

La richiesta ai fornitori è stata presentata prima dello shock warning emesso il 2 gennaio con cui il colosso californiano ha dichiarato che le entrate per gli ultimi tre mesi del 2018 sarebbero arrivate a circa 84 miliardi di dollari: rivedendo a ribasso le stime. Questo avvertimento ha innescato una svendita nei mercati azionari di tutto il mondo. Molti investitori temono che si tratti di un ulteriore segnale di rallentamento della Cina.