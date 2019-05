Assistenti vocali con voci femminili: "Rafforzano gli stereotipi di genere"

La scelta di assegnare voci femminili agli assistenti vocali sta contribuendo a rafforzare stereotipi di genere. Sentire Siri e Alexa rispondere alle diverse domande, comprese quelle offensive, in modo tranquillo e remissivo avrebbe collaborato a rafforzare l'idea che le donne siano subordinate agli uomini. La denuncia arriva da uno studio realizzato dall'Unesco.

Secondo la ricerca, " il fatto che nella maggior parte dei casi la voce degli assistenti vocali è femminile trasmette il messaggio che le donne sono compiacenti, docili e ansiose di aiutare, disponibili semplicemente toccando un pulsante" . L'assistente vocale, inoltre, non è in grado, né autorizzato a fare niente se non ciò che gli viene chiesto: " Compie gli ordini e risponde alle domande indipendentemente dal tono o dall'ostilità. In molte comunità, ciò rinforza i comuni pregiudizi di genere secondo cui le donne sono condiscendenti e tolleranti nei confronti di trattamenti inadeguati ". Non solo. Le assistenti vocali rispondono gentilmente anche quando vengono insultate pesantemente.

Ma perché vengono scelte voci femminili? Secondo i ricercatori, perché gli ingenieri che progettano gli assistenti vocali sono soprattutto uomini.